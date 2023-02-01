5 طرق بسيطة لإزالة الوبر من ملابسك بالمنزل.. حجر الخفاف ومجفف الشعر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد ظهور الوبر على الملابس من الأشياء المزعجة لدى الجميع، لأنها تعطي مظهرا غير مستحب لملابسك وتؤثر على أناقتك، حلًا لهذه المشكلة، نقدم في السطور الآتية 5 طرق بسيطة لإزالة وبر الملابس بمنزلك، وذلك حسب ما نشر على موقع «americantwoshot».

غسل الملابس بالمقلوب

يساعد غسل الملابس الصوف بالمقلوب على حمايتها من الاحتكاك مع الملابس الأخرى، وبخاصة التي تكون خامتها جامعة للوبر.

غسل الملابس بالخل الأبيض

إضافة كوب من الخل الأبيض في الغسالة أثناء عملية الشطف يعمل على القضاء على وبر الملابس، لأنه يعمل كمنظف ومبيض طبيعي ومنعم للأقمشة.

استخدام ورق التجفيف

يعمل ورق التجفيف على التخلص من وبر ملابسك بشكل فعال وتنعيمها، فهي تعتبر مغناطيس للنسالة، فقط جففي سطح ملابسك بورقة تجفيف واحدة حتى تختفي الأوبار.

استخدام حجر الخفاف

يشتهر حجر الخفاف باستخدامة كمقشر طبيعي للجلد، ولقاومة الكاشط فإنه يعد مزيلًا ممتازًا للوبر، قومي بتحريك الحجر مع اتجاه قماش ملابسك بلطف وستلاحظين حينها نتيجة مبهرة بإزالة الوبر سريعًا، لكن تجنبي استخدامة بقسوة على ملابسك حتى لا تتضرر وتجني استخدامه مع الحرير والستان.

استخدام مجفف الشعر

يعد مجفف الشعر أسرع وأسهل وسيلة لإزالة الوبر من ملابسك، فيمكنك استخدامه إذا كان وقتك ضيقا أو كان القماش مليء بالوبر، كل ما عليك هو ضيط مجفف شعرك على الوضع البارد، وقومي بتشغيله بأعلى سرعة في اتجاه ملابسك وأنتي تنظفيها بورقة تجفيف أو حجر الخفاف.