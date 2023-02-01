حسن الرداد يكشف حالة إيمي سمير غانم الصحية بعد الولادة وسر اختفائها عن الجمهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الفنان حسن الرداد خلال استضافته في أحد البرامج، عن اللحظات الأولى من إنجاب مولوده الأول «فادي» قبل شهر، وعن التقارب بينه وبين نجله في الملامح، مرورًا بكواليس وطرق تربية الأم وتعاملها معه.

حسن الرداد: يومي اتقلب بعد ولادة ابني

وكشف حسن الرداد، عن رد فعله الأول حينما رأى وجه مولوده الأول «فادي»، الذي أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بشقيقه الراحل، قائلا: «سعيد جدا وكانت لحظة صعبة أول ما شوفته دموعي غلبتني، مرة واحدة حسيت بمسؤولية وعايز أعمله كل حاجة في ثواني، كنت مبسوط جدا بصراحة».

وعن تشابه الابن «فادي» مع الأم أم الأب، قال الفنان حسن الرداد: «حاسس إنه شبه إيمي أكتر، من يوم ولادته وأنا يومي مقلوب بنام 9 الصبح، وبصحى آخر النهار، إيمي بتعمله كل حاجة أنا بسهر كنوع من الدعم ليها، وأقعد اتفرج على أي حاجة».

وعن حالة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم الصحية بعد الولادة، قال إنها جيدة، لكنها منشغلة بالطفل، لذا فهي مختفية عن «الميديا» ومواقع التواصل الاجتماعي.

حسن الرداد يكشف سر تسميه ابنة بـ«فادي»

كان الفنان حسن الرداد، ذكر سبب ابتعاده عن تسمية ابنه على اسم حماه الفنان الراحل سمير غانم، قائلا: «من زمان حتى من قبل ما أتعرف على إيمي كنت بقول لو جبت ولد هسميه فادي على اسم اخويا الله يرحمه، ولو خلفت بنت هسميها فادية، ده من زمان، على اسم أمي يعني، فمن زمان الموضوع ده معروف للناس كلها».

حسن الرداد يرزق بمولوده الأول

وكان أعلن الفنان حسن الرداد، عن ولادته زوجته الفنانة إيمي سمي غانم، من خلال نشر صورة تجمعه بنجله الأول الذي ظهر ممسكًا بأصابع يده، وعلق على الصورة، قائلًا: «الحمدلله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي، اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله».