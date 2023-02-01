4 طرق لتجنب جفاف وتشقق الجلد في الشتاء.. لا بديل عن الكريمات المرطبة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث المرأة عن الأناقة والجمال في هيئتها طوال الوقت، عنوانها الشياكة والظهور بمظهر جذاب وأنيق والذي يبدأ من الأزياء التي ترتديها وعنايتها بذاتها والتغلب على المشاكل التي ربما تظهر على البشرة من الجفاف والتشققات بخلاف البثور السوداء والبقع الداكنة وحب الشباب، التي يصيب البشرة خاصة في فصل الشتاء، لذا يبحثن عن طرق فعالة وطبيعية واستخدام أدوات ومواد غير ضارة بالبشرة.

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للفتيات للتغلب على إصابة الجلد بالجفاف والتشققات في فصل الشتاء، كما وضحت الأسباب التي تتسبب في الاصابة به.

وكان من بين تلك الأسباب:

- التعرض المستمر للهواء البارد دون أخذ الاحتياطات الكافية.

- قلة شرب الماء.

نصائح للتمتع بجلد خالِ من التشققات والجفاف

ولتجنب التعرض لجفاف الجلد، قدمت «الصحة» نصائح للفتيات خلال فصل الشتاء، من بينها:

- استعمال صابون الجلسرين في غسل اليدين والاستحمام، لأنه خالٍ من المواد الكيميائية المضرة بالبشرة.

- تجفيف الجلد جيدًا بعد الاستحمام وغسل اليدين لأن البلل يسبب الجفاف والتشققات.

- استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على مواد مرطبة للبشرة دون الإضرار بصحة الجلد.

- دهن الجلد بالكريمات المرطبة بعد غسل اليدين والاستحمام.

كريمات واقية من الشمس وترطيب للبشرة والشفاه

وأوضحت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، طرقا للفتيات للحصول على بشرة خالية من المشاكل خلال حديثها لـ«هُن»، إذ تقول: «يجب العناية بالبشرة وترطيبها كل يوم خلال فصل الشتاء، من خلال استخدام المرطبات عالية الجودة، مع استخدام المواد الطبيعية التي تساعد على زيادة حيوية البشرة والتخلص من البثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة، مع ضرورة الحرص على ترطيب الشفاه باستمرار لمنع التشققات والجفاف عليها ويُنصح بعدم استخدام مرطب ثقيل حتى لا يُغلق مسام الشفاه، واستخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس الحارة».