تخلصي من بقع حوض الاستحمام الصعبة في 4 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على الرغم من الاستخدام الشائع والمتعدد لأحواض الاستحمام، إلا أن مهمة تنظيفها قد تكون شاقة لبعض ربات البيوت، اللاتي لا يتمكن من إزالة البقع خاصة الصعبة منها بسهولة، لذلك قدم موقع mymove العالمي، مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها تنظيف حوض الاستحمام بسهولة وفعالية.

1- اسكبي الماء في الحوض

ابدأي بملأ دلوًا بالماء الساخن، واسكبيه في جميع جوانب الحوض واتركيه حتى يسهم في إذابة البقع الصعبة، ويمكنك فيما بعض إضافة مزيج من صودا الخبز والخل الأبيض.

2- رشي صودا الخبز

تعج صودا الخبز هي العنصر الأساسي في عالم التنظيف، حيث يسهم استخدامها في التخلص من البقع المتراكمة والصعبة، لذلك قومي برشها بعد وضع الماء الساخن.

3- افركي حوض الاستحمام

بعد ذلك املأي الدلو بمزيد من الماء الساخن وبضع ملاعق كبيرة من صابون الأطباق، واستعملي اسفنجة تنظيف وافركي كل أنحاء الحوض، ومن ثم استخدمي فرشاة تنظيف للتخلص من البقع الصعبة.

4- اشطفي الحوض

من المهم عدم فرك البقع ثم تركها لتتصلب في الحوض مرة أخرى، لذلك يجب عليكي استخدام رأس الدش أو ملء الدلو بالماء وصبه فوق الحوض لشطفه أثناء التنظيف.