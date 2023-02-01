تعرفي على أسباب حدوث نزيف الحمل.. تعرضت له عروس الغربية وتوفيت مع توأمها

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الحزن الكبير خيمت على أهالي قرية أبو حمر، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وذلك بعدما رحلت عروس في ريعان شبابها، إثر تعرضها لنزيف أثناء حملها في توأم، ولم يكن قد مر على زواجها سوى 5 أشهر فقط، وهو ما أدى إلى إصابة زوجها وذويها بصدمة بالغة لرحيلها بشكل مفاجئ، وبدلًا من استقبال فرحتها، رقدت داخل كفنها الأبيض.

رسالة مؤثرة من عروس الغربية

رسالة مؤثرة دونتها عروس الغربية قبيل وفاتها وكأنها كانت تشعر باقتراب مصيرها، والتي قالت خلالها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «نسألك أن تسهل علينا ما استثقلته أنفسنا.. مكان ما تحطني أنا راضية كل الرضا يارب الحمد لله».

وسرعان ما أثارت رسالة عروس الغربية الحزن الشديد على أفراد أسرتها، وذويها من المقربين، وكذلك العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أسباب حدوث نزيف الحمل

نزيف الحمل أزمة صحية قد تتعرض لها العديد من السيدات أثناء تلك الفترة العصيبة، وهو ما كشفت عنه الدكتورة شريفة شريف، استشاري أمراض النساء والتوليد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك نسبة تتراوح بين 20% إلى 40% من السيدات، يتعرضن للنزيف في فترة الحمل خاصة الأشهر الأولى.

ونوهت استشاري أمراض النساء، بضرورة توجه السيدة إلى الطبيب المتابع لحالتها فور اكتشاف ظهور نزيف الحمل.

أما عن أسباب حدوث النزيف أثناء فترة الحمل، قالت «شريفة»، إنه هناك العديد من الأمور التي تؤدي إلى حدوث تلك الأزمة، والتي من بينها، التعرض للإجهاض، أو حدوث الحمل خارج الرحم، أو وجود الالتهابات بعنق الرحم.