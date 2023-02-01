سمات لتتمتعي بالشجاعة وقوة الشخصية.. «الثقة بالنفس ووضع الحدود»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الشجاعة دومًا صفة النساء القوية، لأن دفاع النساء عن أنفسهن يجب أن يكون صفة ملازمة لهن، وتريد الكثير من النساء معرفة كيف تكون شجاعة وقوية، إذ أن معظم النساء تحتاج إلى أن يتميزن بالشجاعة ويفسحن المجال لأصواتهن، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» سمات يجب أن تتمعي بها تدل على أنك امرأة شجاعة تدافع عن نفسها، وذلك بحسب ما جاء في تقرير موقع «Faithgateaway»، وحديث أخصائية الطب النفسي إيناس علي لـ«الوطن».

سمات تدل على الشجاعة

قالت إيناس علي، أن المرأة لتتحلى بالشجاعة يجب أن تبدأ من ذاتها، وقدمت عددا من النصائح لكي تتحلى المرأة بها، وهي كالتالي:

القدرة على التحدث

- من أهم سمات المرأة أن يكون لديها الشجاعة في كل الأماكن.

- مكان العمل من أهم الأماكن التي يجب أن تتحلى المرأة فيها بالشجاعة.

- إذا كانت المرأة تشعر أن آراءها لا يتم تقديرها أو تؤخذ على محمل الجد بدلًا من أن تتوارى خجلًا يجب أن تستخدم قوتها الشخصية.

- يجب أن تصمم على جعل الآخرين يفسحون لها مساحة، مستعينة بقدرتها على التحدث.

- التحدث عن احتياجاتها ليس هو الوقت الوحيد الذي تدافع فيه عن نفسها، لكن يكون الأمر كذلك عندما تضع حدودًا صلبة تفرضها وتحافظ عليها.

وضع حدود قوية

- يجب أن تطالب الأصدقاء والأقارب باحترام مساحتها الشخصية.

- يجب أن تضع حدودًا في الاتصال والزيارة للآخرين، وعدم الموافقة على استقبال زيارات دون سابق إنذار.

عدم خشية الوحدة

- المرأة الشجاعة والمدافعة عن نفسها عادةً ما تكون قادرة على الاستمتاع برفقتها الخاصة.

- إذا كانت المرأة ترغب في قضاء بعض الوقت بمفردها، فإن هذه الرغبة لا تعني أنها انطوائية أو ضعيفة، بل إنها مجرد علامة على وجود علاقة ذاتية صحية.

تحدي النفس

- يجب أن تكوني دومًا على قدر من التحدي مع الذات في تحقيق النجاحات.

- المرأة الشجاعة تحاول أن تكون متفتحة وأن تقوم بتحليل المعلومات بشكل نقدي قبل تصديقها.

- تستطيع أن تواصل تحدي نفسها لأنها تعلم دائمًا أن هناك مجالًا للنمو والتطور.

- أيضًا تتحدى الآخرين بلا خوف وتواجه أي معلومات مغلوطة دون تردد.

الثقة في القرارات

- إن أحد أسباب القدرة على تحدي النفس والآخرين هو الإيمان والثقة بالنفس.

- سمات الشجاعة تشمل القدرة على اتخاذ قرارات قوية وواثقة، خاصةً عند مواجهة الشدائد أو عدم اليقين.

- عدم الاستسلام عند الخوف فإن المرأة الشجاعة تدافع عن نفسها لا يحكمها الخوف، إنما تحاول مواجهته وعدم الاستسلام.

- سواء كانت تواجه صديقًا سامًا أو رئيسًا سيئًا أو حتى صديقًا أو أحد أفراد أسرتها، فإنها لا تدع الخوف أو التوتر ينتابها إذا تعرضت لمعاملة سيئة.

ممارسة الرعاية الذاتية

- ما لم تكن المرأة تقوم بممارسة الرعاية الذاتية وحب الذات، فإنها لن تكون شجاعة تقدر نفسها بما يكفي للوقوف من أجل حقوقها.

- تشمل الرعاية الذاتية الحرص على إتباع نظام روتيني جيد يتضمن التغذية والنوم وممارسة الرياضة بشكل جيد، وإعطاء الأولوية لصحتها العقلية والعاطفية.

محاسبة النفس والآخرين

- من بين السمات المميزة للمرأة الشجاعة، امتلاك القدرة على الاعتذار عندما تخطئ.

- تحرص أيضًا على التعلم من أخطائها، وينطبق الأمر نفسه على الآخرين، إذا كان شخص ما يتصرف بشكل سيئ.

مناهضة التمييز والظلم

- الوقوف ضد كل أشكال التمييز والظلم.

- المقاتلة بشكل عادل إذ تؤمن بأن لكل شخص، وليس هي فقط، الحق في أن يُعامل بكرامة واحترام.

احترام الذات

- سمة الاحترام تمضي جنبًا إلى جنب مع صفات الشجاعة والدفاع عن النفس.

- التمتع بمستوى كاف من الاحترام للنفس يساعد على استدعاء الشجاعة وتكون المرأة جريئًة وقوية.

- احترمي ذاتك لكي يحترمك شريك الحياة.