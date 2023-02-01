أهمية قراءة الأمهات حواديت ما قبل النوم للأبناء.. تنمي العقل وتقوِّم السلوك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحدثت الدكتورة سيهار صلاح، خبيرة الصحة النفسية والإرشاد النفسي، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» عن أهمية حكايات قبل النوم وتأثيرها على سلوك الأطفال وصحتهم النفسية، إذ قالت: «فترة ما قبل النوم هي الفترة القيمة التي تقضيه الأم مع الأبناء بعد عناء اليوم سواء في المدرسة والتمارين، وهو طريقة لإطلاق الخيال و الحديث عن الموضوعات المختلفة التي حدثت في اليوم، وهو يقوي الترابط الأسري بين الأطفال والأهالي، وتقويم السلوكيات للأبناء وتوجيههم سلوكيا».

كما تابعت الدكتورة سيهار صلاح، خلال اللقاء عن أهمية حكايات قبل النوم، قائلةً: «هناك أمهات وآباء لديهم خيال واسع في الحكي والارتجال وهي موهبة ربانية عند البعض بالفطرة، وهناك أخريات يتجهن لكتب ما قبل النوم والتي يكون معظمها نصوص خالية من الصور وهناك كتب مصورة تجلس الأم بجوار طفلها لسرد ما تحكيه كل صورة، الأداء مهم جدا حتى لا يحدث ملل للأبناء مع ضرورة تمثيل الأصوات والحكي وهو يختلف من طفل لآخر، هناك أطفال تفضل العيش في الخيال وأحداث القصة».

أهمية حواديت ما قبل النوم

«قبل النوم لازم نهدي الصوت حسب الطفل وطبيعته»، عبارة واصلت من خلالها خبيرة الصحة النفسية والإرشاد النفسي الحديث، مشيرة: «علم نفس النمو مهم جدا للأخذ به من قبل الكُتاب المتخصصين في قصص الأطفال، كونه يوجه كيفية مخاطبة الفئات العمرية فهناك تصنيف من 4-6 أعوام، ومن 6-8 بناء على الوعي والنمو النفسي والعقلي والاجتماعي، لمعرفة كيفية مخاطبتهم ومراعاة المعايير السنية والمواصفات النفسية والعقلية للطفل، محتوى أدب الأطفال حاليا ربما لا يراعي التغير النفسي للطفل ومهاراته المختلفة، يجب أن يكون الكتاب ممتعا ومناسبا للسن وسيكولوجية الطفل ولاهتماماته».