اختيار طلاء أظافرك بطريقة بسيطة.. «تجنبي الألوان الداكنة للبشرة البرونزية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتعدد الألوان التي تكون سحرًا للفتيات، فتتخذ من درجاتها المختلفة طلاء لأظافرها لتزيد من أناقتها، تلاحظين في بعض الأحيان عند استخدام طلاء أظافر أختك أو صديقتك الجذاب على أظافرهم، يكون شكله غير لطيف على يدك، وذلك لاختلاف درجات البشرة بينكم، ولذلك سنوفر لكم طريقة اختيار طلاء أظافرك على حسب لون بشرتك لتتناسب معك، ذلك وفق موقع «americanbeautycollege».

طلاء الأظافر للبشرة الفاتحة

يختلف اختيارك لـ طلاء الأظافر حسب درجة بشرتك، فالبشرة الفاتحة يليق عليها جميع الألوان لأن بشرتها تتقبل ذلك ولا تكون مقيدة بألوان معينة، عدا التي تكون زاهية أي يكون الطلاء بلون فاقع مثل اللون البرتقالي والأخضر.

طلاء الأظافر للبشرة السمراء

بينما يفضل طلاء الأظافر لـ البشرة السمراء أن يكون ألوانه زاهية مثل الوردي والأزرق لتعطي شكلًا جذابًا وأنيقًا ليدك، واحترسي من الألوان الماشبهة لبشرتك وخاصة اللون الذهبي.

طلاء الأظافر للبشرة الداكنة

وللبشرة الداكنة يفضل استخدام طلاء أظافر هادئة عميقة كالأحمر الداكن والمارون والأخضر الداكن، وكذلك الألوان الفاتحة مثل البني الشوكولاتة لتظهر يدك بشكل أفضل وتليق عليها، وتجتبي استخدام الألوان المشرقة الأبيض والفضي والألولن الزهرية، لأنها ستجعل بشرتك تبدو أغمق.

طلاء الأظافر للبشرة البرونزية

تعد أبرز ألوان طلاء الأظافر التي تليق مع البشرة البرونزية، اللون الذهبي والألوان الدافئة كالروز الهاديء والأزرق المعدني، يجب الابتعاد عن الألوان ذات الدرجة الداكنة كالأرجواني والأزرق والأحمر.