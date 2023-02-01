«العيسوي» يناقش مشكلة الطلاق في معرض القاهرة للكتاب: «آفة مجتمعية تظهر في الخطوبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد مشكلة الطلاق واحدة من المشكلات المجتمعية التي تقتحم البيوت وتهدد استقرار الأسر، إما نتيجة تفاقم الخلافات الزوجية بين الزوجين أو نتيجة لأسباب مادية وخلافات بين الأهالي، يكون ضحيتها الأطفال والذين يُشتت حياتهم بين الأب والأم، وهناك حالات طلاق يستدعي الحكم فيها داخل أروقة المحاكم لسنوات عدة، والتي تؤثر بالسلب على النفسية العامة للأطفال، وحاول الكاتب محمد العيسوي، الحديث عن تلك الآفة المجتمعية داخل مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، بكتاب «الطلاق حياة أم معاناة».

ثاني مرة معرض الكتاب

وروى الكاتب محمد العيسوي، كواليس كتاب «الطلاق حياة أم معاناة»، لـ«الوطن»، إذ يقول: «الكتاب موجه للمرأة بشكل خاص، هو عبارة عن 15 فصلا كونها آفة مجتمعية وهذه المرة الثانية لمشاركتي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ سبق وشاركت بكتاب يتحدث عن مرحلة المراهقة وبعض الأمراض النفسية التي يعاني منها البعض سواء من القلق أو الاكتئاب والتوتر والوسواس القهري ومرض آلزهايمر».

تعريف الطلاق لغة واصطلاحا وإحصائيات عنه وعن نسبة انتشاره في مصر، مع ذكر ألفاظ الطلاق التي يقع بها، وأنواعه وحكمه ومشروعيته وأسبابه، والنتائج والاثار المترتبة على الطلاق وكيفية علاجها.

مناقشة مشكلة الطلاق في معرض الكتاب

كما يناقش كتاب «الطلاق حياة أم معاناة»، الذي يشارك به الكاتب محمد العيسوي الذهبي، ضمن معرض القاهرة الدولي للكتاب2023، أيضا مواصفات شركاء الحياة من الجنسين بطرق صحيحة مع تقديم نظرة المجتمع العربي والمصري للمرأة المطلقة، بخلاف روشتة حياتية للعيش بسلام بعد الطلاق، ونصائح للأزواج لتفادي وقوع الانفصال، مع توضيح أهم العلامات التي تُنذر بالطلاق أثناء فترة الخطوبة.

يعاني الكاتب محمد العيسوي، من متلازمة وراثية نادرة تعرف باسم « Wittivin-Kolk syndrome»، والتي تصيب الجهاز الهضمي وتعرف باسم «كرونز»، وتعمل على ضعف العضلات بشكل عام في الجسم بخلاف تشوه في المفاصل وعيوب في الأعضاء التناسلية مع تأخر في النطق وضعف وتركيز في الذهن، بخلاف الصرع والعقم وعدم الإنجاب.