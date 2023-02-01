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سيدة أمريكية تستأجر طائرة خاصة للسفر بـ«كلابها» حول العالم.. وفرت مليون جنيه عشانهم

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الزوجة مع كلابها

عشق الحيوانات الأليفة أمر شائع لدى عدد كبير من الأشخاص على مستوى العالم، وهو ما يقوم معه أصحاب هذه الحيوانات بتدليلها بطرق مختلفة، وهو ما قام به زوجان مؤخرا، حيث استأجرا طائرة خاصة ليتمكنوا من نقل كلابهما الثلاثة من مدينة نيويورك الأمريكية إلى العاصمة الفرنسية باريس، ومنها إلى عدد من الوجهات الأوروبية.

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توفير نفقات مالية لتحقيق الحلم

وكشفت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الزوجة الأمريكية التي تدعى ميلاني ديمي وزوجها ألبرت كانا يلحمان باستئجار طائرة خاصة ليتمكنا من نقل كلابهما للعاصمة باريس بغرض الترفيه عنهم، ولتحقيق هذا الحلم نجح الزوجان في توفير 45 ألف دولار، أي ما يعادل مليون جنيه تقريبا، وتمكنا من استئجار طيارة خاصة لكلابهما.

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تفاصيل السفر من أمريكا إلى أوروبا

وقالت الزوجة الأمريكية البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تعشق كلابها إلى حد كبير، إن الأمر استغرق عامين و3 أشهر من التخطيط ليتمكنا من توفير النفقات، «لقد وفرنا حوالي 45000 دولار على مدار عامين، وقمنا ببيع كل ما كان علينا بيعه لتوفير تلك الأموال».

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وبعد أن نجح الزوجان في ما خططا إليه، تمكنا من السفر بالطائرة الخاصة إلى فرنسا، ثم عدد من الوجهات الأخرى مثل ألمانيا والنمسا والتشيك وإنجلترا واستكندا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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