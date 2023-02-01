الامارات | «مدينة إكسبو» تطلق النسخة السادسة من «إكسبو لايف للابتكار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة إكسبو دبي نسخة جديدة من برنامج إكسبو لايف للابتكار الذي بدأ مع «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 (كوب 28).

ويدعو البرنامج في دورته السادسة رواد الأعمال والابتكار من أنحاء العالم لتقديم ابتكاراتهم ومبادراتهم ذات الصلة بالمناخ والاستدامة والتي يمكن مشاركتها وتكرارها أو توسيع نطاقها لتحقيق تأثير إيجابي واسع في العالم. وباستمرار برنامج إكسبو لايف للابتكار ضمن مدينة إكسبو دبي، تؤكد المدينة التزامها بإرث «إكسبو 2020 دبي» ومتابعة السعي نحو الاستدامة وتحقيق أثر محلي وعالمي إيجابي.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف يوسف كيرز: «كان للبرنامج على مدار سنوات منذ انطلاقه تأثير كبير وملموس في الناس وكوكب الأرض، وتهدف النسخة السادسة منه لتحفيز الإبداع ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ في العام الذي ستستضيف فيه مدينة إكسبو دبي – مدينة المستقبل المستدامة – مؤتمر الإمارات للمناخ (كوب 28) وتمضي في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني».

وأضاف: «نتطلع للترحيب بحلول البيئة والاستدامة من أنحاء العالم في هذه الجولة الجديدة من البرنامج، والتي تجسد المسؤولية الجماعية والروح المبتكرة اللازمة لتحقيق أهدافنا المناخية في وقت تتجدد الحاجة فيه لتعزيز التعاون ودعم الابتكار للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية».

وستحصل المشاريع المختارة على التمويل بالإضافة إلى التوجيه والدعم وإتاحة فرص الشراكة؛ ما يوفر منصة مثالية لتحفيز ريادة الأعمال وإبراز أهداف مدينة إكسبو دبي في تعزيز التعاون والابتكار لدفع التقدم البشري.

ويمكن تقديم الطلبات عبر www.expocitydubai.com/en/expolive من اليوم وحتى 17 مارس المقبل، كما ستتم دعوة المرشحين المختارين لتقديم مشاريعهم في حدث مباشر في دبي في أبريل، والإعلان عن الفائزين في مايو المقبل.

وقدم برنامج إكسبو لايف للابتكار حتى الآن، الدعم لـ140 مبتكراً عالمياً من 76 دولة، وكان ثلث مشاريعهم تقريباً تتعلق بقضايا الاستدامة والبيئة. وأثّر البرنامج بشكل إيجابي في 5.8 ملايين شخص في أنحاء العالم، وأسهم في استعادة 36 مليون هكتار من الأراضي، وتعويض 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 6.3 ملايين لتر من المياه.

استثمار مؤثر

يسعى «إكسبو لايف» إلى التأسيس لشراكات مبتكرة مع قادة دوليين ومحليين عبر الشراكات والاستثمار المؤثر والمشاريع الاجتماعية، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وسيلعب مجتمع إكسبو لايف دوراً في الأحداث التي ستقدم خلال العام الجاري.

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مارس المقبل آخر موعد لتلقي الترشيحات التي تبدأ من اليوم.