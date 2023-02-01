الامارات | الإمارات تدعم اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُضيئت مجموعة من المعالم المهمة في دولة الإمارات دعماً لليوم العالمي الرابع للأمراض المدارية المهملة، المناسبة السنوية الهادفة إلى حشد دعم المجتمع الدولي للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، وهي مجموعة من الأمراض التي تؤثر في نحو 1.7 مليار شخص حول العالم.

وتمت إضاءة 17 مبنى ومعلماً في كل من أبوظبي ودبي باللونين البرتقالي والبنفسجي، وهما اللونان الرسميان لليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي حول هذه الأمراض، وتأكيد التزام دولة الإمارات بالقضاء على تلك الأمراض الخطيرة.

وشملت قائمة المعالم المشاركة كلاً من بلدية أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وبلدية العين، وبرج العين، وبرواز دبي، وقصر الإمارات، والاتحاد أرينا، والقرية العالمية بدبي، وجامعة خليفة، ومارينا مول أبوظبي، ومكتبة محمد بن راشد، ومقر شركة مبادلة، وبرج الشمس في حلبة مرسى ياس، وجسر الشيخ زايد، وفندق دبليو أبوظبي.

وهناك 20 مرضاً ومجموعة من الأمراض التي تندرج تحت مصطلح الأمراض المدارية المهملة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، منها العمى النهري والجذام وداء الفيلاريات اللمفي، ومرض دودة غينيا، وداء الكلب.