الامارات | الشارقة تجدد موعدها مع الشعر النبطي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السادس من فبراير الجاري فعاليات النسخة الـ17 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وتستمر ثمانية أيام بمشاركة واسعة من شعراء وشاعرات ونقاد وإعلاميين يمثلون دولاً عدة.

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس: «ها نحن على موعد متجدد مع مهرجان الشارقة للشعر النبطي وهو حدث شعري عربي يحتفي بالكلمة الأصيلة، وانتظام المهرجان في موعده إنما يؤكد اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس حاكم الشارقة، بالشعر النبطي إيماناً من سموّه بأهميته وضرورته في الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبية».

وأضاف أن المهرجان يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، إذ سيشهد قراءات يشارك فيها شعراء وشاعرات من مختلف بلدان الوطن العربي. كما سيشهد تقديم دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة ضمن سلسلة توقيعات تعقب القراءات الشعرية، وندوة عن الشعراء المكرمين. وسيحيي المهرجان في قصر الثقافة في الشارقة والذيد وكلباء وخورفكان سلسلة أمسيات. وسيشهد حفل الافتتاح في قصر الثقافة بالشارقة عرضاً تسجيلياً عن الشعراء المكرمين وهم: سيف حمد سليمان الشامسي ومحمد بن مسعود الأحبابي وحمد علي المزيني وعلياء جوهر الخاطري. كما سيشتمل على أمسية شعرية يحييها ناصر القحطاني (السعودية) وحمد البلوشي (الإمارات).