الامارات | لوحة «حفل فــــي زورق» تنضم إلى متحف أورسيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل متحف أورسيه الفرنسي على لوحة رائعة من المدرسة الانطباعية ليضمها إلى مجموعة مقتنياته من الكنوز الفنية، بتبرع من عملاق السلع الفاخرة لوي فيتون، الذي سدد 43 مليون يورو هي قيمة لوحة «حفل في زورق» للفنان الفرنسي من القرن الـ19 غوستاف كاييبوت. وتظهر اللوحة تظهر بحار زوارق يعتمر قبعة عالية ويجدف في مياه هادئة. وعرض العمل المميز في واقعيته وألوانه الرقيقة ومنظوره الذي يكاد يكون سينمائياً، وكأن الرسام كان في المركب مع البحار، أول من أمس في المتحف.