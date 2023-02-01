الامارات | دليل جديد للاستمتاع بمذاقات لذيذة في الهواء الطلق بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وضمن الموسم الشتوي لحملة #وجهات_دبي، دليلاً إرشادياً جديداً للراغبين في الاستمتاع بعالم فنون الطهي في دبي، من خلال ما تقدمه سلسلة كبيرة من المطاعم المحلية والعربية والعالمية من أطباق عديدة ومتنوعة تناسب كل الأذواق وتتناغم مع الطبيعة العالمية لمجتمع دبي، فضلاً عن مواكبة هذا التنوع لمكانتها المتميزة بوصفها وجهة مفضلة على خارطة السياحة والسفر العالمية، وما يتبع ذلك من استقطاب أعداد كبيرة تُقدَّر بملايين الزوار كل عام.

ويركّز الدليل الجديد على المطاعم التي توفر فرصة الاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق، من خلال مساحاتها المفتوحة والتي يتميز العديد منها بإطلالات رائعة على أبرز معالم دبي، بما يضمن الاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة والمناخ المعتدل الذي تتميز به دبي معظم أشهر فصل الشتاء، والذي يعد من مقومات الجذب المهمة التي تستقطب الزوار من حول العالم خلال تلك الفترة لاسيما القادمون من الدول الباردة.

وتتنوع الخيارات التي يضمها الدليل التفاعلي بدءاً من المطاعم التقليدية وصولاً إلى المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، وبما يناسب مختلف الأذواق من خلال أكثر من 250 مطعماً ومقهى، إذ رُوعي في اختيار المطاعم والمقاهي المتضمنة في الدليل أن تكون موفرة لمجموعة من التجارب المتميزة لتناول الطعام في الهواء الطلق والاستمتاع بأجواء دبي المفتوحة في فصل الشتاء.

وتتنوع الأطباق التي تقدمها المطاعم المشمولة في الدليل بين أشهر الأكلات المتوسطية والآسيوية والفرنسية والإيطالية والأميركية والتركية والهندية واللاتينية والفارسية وغيرها من إبداعات المطابخ الأكثر شهرة حول العالم، والمنتشرة في أنحاء دبي، ما يتيح للزوار تذوق مجموعة متنوعة من النكهات العالمية اللذيذة.

وقالت تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي فاطمة الملا: «تسعى دبي لتكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة لتمتعها بكل المقومات التي تضمن لها تحقيق هذا الهدف وعلى كل المستويات. ويعد اتساع نطاق خيارات الطعام من معايير تميز المدن العالمية الحريصة على توفير تجارب تناسب مختلف الأذواق خصوصاً عندما يكون مجتمع المدينة عالمي الطابع».

وأضافت: «تسلط حملة #وجهات_دبي الضوء على مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في الهواء الطلق خصوصاً خلال فصل الشتاء، وما يتسم به من أجواء متميزة، إذ يخدم الدليل في تقديم معلومات تساعد مستخدميه على الاستمتاع بتلك الخيارات المتعددة سواء لسكان دبي أو زوارها من حول العالم».