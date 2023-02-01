الامارات | «دبي في عام 1962».. بعدسة مصور ياباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضم معرض «دبي في عام 1962» الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالتعاون مع القنصلية اليابانية، 25 صورة بالأبيض والأسود توثق ملامح من أسلوب الحياة في المدينة خلال الستينات من القرن الماضي، والتي التقطها المصور الياباني يوشيو كاوشيما أثناء زيارته دبي والمنطقة، بعدما لفتت المدينة آنذاك انتباهه بحيويتها وتفاصيلها الخاصة. وأكدت مدير عام الهيئة هالة بدري، خلال انطلاق المعرض في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بحضور القنصل العام لليابان في دبي والإمارات الشمالية نوبورو سيكيجوتشي، أن «المعرض يُعبر عن عمق العلاقات الإماراتية - اليابانية، كونه يأتي في إطار الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيسها»، مشيرة إلى أن المعرض - الذي يستمر حتى 17 مارس المقبل - يقدم نظرة خاصة عن تاريخ دبي وتراثها وتقاليد مجتمعها خلال تلك المرحلة. وأضافت «يتضمن المعرض مجموعة صور استثنائية توثق مختلف المشاهد في الإمارة التي نجحت في إبهار العالم بحيويتها ورؤاها وتفاعلها مع الثقافات الإنسانية».

وتستعرض صور المعرض المقام بدعم من صحيفة «سانكي شيمبون» وكيمى ماكيشيما أكاي تراث دبي وملامح من الحياة اليومية فيها قبيل ظهور النفط، وتظهر العلاقة المتينة التي جمعت بين المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأهالي دبي ولقاءاته اليومية معهم في مجلسه الخاص، بالإضافة إلى إبرازها لحركة السكان حول حصن الفهيدي، وعلى ضفاف الخور، وحيوية الأسواق الشعبية.