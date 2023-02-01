الامارات | القرية العالمية تمدد التسجيل في جائزة المخرجين الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مددت القرية العالمية وأكاديمية بلووم ورلد فترة التسجيل في مسابقة جائزة المخرجين الشباب حتى الثامن من فبراير الجاري بدلاً من اليوم، لمنح الشباب الراغبين في المشاركة الوقت الكافي لتجهيز ابتكاراتهم.

وانطلقت المسابقة تحت شعار «عالمي الأكثر روعة» ودعت طلبة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و14 عاماً لإظهار مهاراتهم في صناعة الأفلام القصيرة. وستمنح المسابقة الفرصة لاثنين من المشاركين فيها للفوز بمنح دراسية كاملة تزيد قيمتها على مليون درهم، مُقدّمة من أكاديمية بلووم ورلد الرائدة.