صور نادرة من طفولة وشباب نرمين الفقي برفقة والدتها: «أمي وأنا في مراحل عمري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصورة نادرة من الطفولة ومراحل المراهقة، استعادت الفنانة نرمين الفقي ذكريات المراحل العمرية المختلفة في حياتها، مع متابعيها عبر صفحتها على «فيس بوك»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومحبيها.

صور نادرة لـ نرمين الفقي مع والدتها

ونشرت نرمين الفقي صورا مختلفة من مراحل عمرها، والتي جاءت إحداها بظهورها طفلة رضيعة مع والدتها التي ظهرت بملامح جذابة هي الأخرى، مرفقة تعليقًا: «أمي وأنا في مراحل عمري».

وخلال الصور النادرة ظهرت نرمين الفقي بملامح رقيقة بمراحل عمرها، والتي لم تختلف كثيرًا عن ملامحها في الوقت الحالي، وهو ما لفت انتباه العديد من متابعيها.

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل وإعجاب الآلاف من متابعي «نرمين»، وجاء من بين تعليقات الجمهور: «مراحل تطور القمر» و«أنتي أجمل في كل المراحل» و«قمر في كل أحوالك».

نرمين الفقي بإطلالة شتوية على البحر

وقبل أيام شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدد من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة شتوية جذابة من أمام البحر، مدونة «مساء الفل والياسمين».

وأطلت «الفقي» مرتدية بدلة باللون الكحلي، تميزت بطباعة بلوني الأزرق والسيلفر، جاءت من تصميم «Louis Vuitton»، ووصل فيها سعر الجاكيت إلى 4000 دولار أي ما يعادل 118 ألف جنيه، وجاء البنطلون بسعر يصل إلى 1800 دولار، أي ما يعادل 53 ألف جنيه، وذلك بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لدار الأزياء.