فعاليات وزارة الأوقاف للأطفال في معرض الكتاب.. بينها «قصص النساء بالقرآن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضمن فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ54، والتي تستمر حتى 6 فبراير المقبل، قدمت وزارة الأوقاف مجموعة من الفعاليات بجانب الكُتب والقصص الدينية لزيادة وعي الصغار في معرض الطفل، وعلى الرغم من متابعة الأطفال للقصص الدينية عبر الإنترنت وحتى التلفزيون من خلال الرسوم المتحركة، إلا أن الأطفال تفاعلوا مع القصص التي يقدمها جناح «الأوقاف»، والتي تنمي لديهم الوعي الديني بقصص النساء في القرآن الكريم.

قصص النساء في القرآن الكريم بمعرض الطفل

قصة مريم ابنة عمران وآسيا زوجة فرعون، وغيرهما من النساء اللاتي ذكرهن الله في كتابه الشريف، منهن من ذُكر اسمها صريحا ونزلت سورة كاملة باسمها وهي السيدة مريم العذراء، لذلك قدم جناح وزارة الأوقاف مجموعة من قصص النساء في القرآن الكريم من كتاب «نساء في القرآن»، للكاتبة حسنات الحكيم، ضمن فعاليات اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي شرحت للأطفال «سلسلة رؤية للنشء» مع مجموعة من أنشطة وزارة الأوقاف في ركن ورش الطفل، وفقاً للصفحة الرسمية لورشة الأطفال في معرض الكتاب.

فعاليات معرض الكتاب

خلال فعاليات معرض الكتاب التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل، قدمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة، مجموعة من الفعاليات والورش بينها ورشة أندية المناخ التي أدارها مجموعة متميزة من مدربي ومنسقي أندية المناخ بالوزارة، وعدد من اللقاءات حول التوعية بالقضايا المجتمعية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، وبحضور الشيخ أحمد مكي والشيخ أحمد همام والشيخ حسن عزام من علماء الأزهر الشريف داخل الرواق الأزهري، وذلك لتنمية الوعي والمعرفة لدى النشء والشباب، ودعم قدراتهم وتطويرها وذلك تحت شعار «على اسم مصر معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع»، كما أن هناك فعاليات أخرى للرسم وحكايات من دول عربية مختلفة داخل ورش معرض الطفل.