ما هو المفهوم الصحيح للعلاقة «التوكسيك»؟.. 5 علامات تكشف معناها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفهوم «التوكسيك» بات يتردد على ألسنة العديد من الأشخاص عند الدخول في علاقة مُرهقة نفسيًا مع أشخاص آخرين، ومع مرور الوقت تحول هذا المصطلح إلى تعبير ساخر من قبل الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإشارة بشكل طريف إلى توخي الحذر من الأفراد الذين يحملون تلك الصفة.

المفهوم الصحيح لـ«التوكسيك»

ووفق ما ذكره موقع verywellmind العالمي، فإن مفهوم «التوكسيك» يعني العلاقة السامة، التي تجعلك تشعر بأنك غير مدعوم أو يساء فهمك أو تحط من قدرك أو تتعرض للهجوم من قبل الطرف الآخر في العلاقة.

وعلى المستوى الأساسي، فإن أي علاقة تجعلك تشعر بالسوء بدلاً من أن تصبح أفضل هي «التوكسيك»، ويمكن أن تتواجد العلاقات السامة في أي سياق تقريبًا، سواء مع شريك الحياة أو الصديق، أو حتى مع أفراد العائلة.

علامات العلاقة السامة «التوكسيك»

وحدد خبراء العلاقات العالميين مجموعة من العلامات التي تشير إلى دخولك في علاقة سامة «توكسيك»، والتي قد يمكن اكتشافها بسهولة مع الوقت، وهي:

1- تعطي أكثر مما تحصل عليه، ما يجعلك تشعر بالضعف والاستنزاف.

2- تشعر باستمرار بعدم الاحترام أو أن احتياجاتك لم تتم تلبيتها.

3- تشعر بتأثير سلبي على احترامك لذاتك بمرور الوقت.

4- تشعر بأنك غير مدعوم، أو يساء فهمك، أو تحط من قدرك، أو تتعرض للهجوم.

5- تشعر بالاكتئاب أو الغضب أو التعب بعد التحدث أو التواجد مع الشخص الآخر.