مطبوعات الملابس الكلاسيكية أبرز صيحات الموضة الحالية

في الحقيقة لا توجد وصفات عالمية ستخبرك كيف تبدوملاسك باهظة الثمن وأنيقة ومع ذلك، هناك حيل صغيرة، بعد أن تقتنيها، يمكنك ترك الانطباع "الصحيح"، من بينها مطبوعات الملابس الكلاسيكية، التي ترتبط في أذهان الكثيرين بشيء باهظ الثمن ورائع وهذا الانطباع ليس خادعاً بأي حال من الأحوال، فقد اجتازت كل من هذه الرسومات اختبارها الخاص بالزمن، مما سمح لها بأن تكون أعلى من صيحات الموضة الحالية.

نتحدث اليوم عن طبعات الملابس التي يمكنهم حقاً جعل مظهرك "أكثر تكلفة"، حتى لو اشتريتِ شيئاً بهذا النمط بمبلغ بسيط

طباعة الكاروهات "جلينشيك أو أمير ويلز"

يعتبر "الترتان" الكلاسيكي، على سبيل المثال، في أذهاننا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسلوب إنجليزي، بالطبع، Nova Check المعروف للجميع، الحاصل على براءة اختراع من قبل شركة بربري البريطانية، لكن هناك موديلا أخرى ظهرت في الموضة.

طباعة Glencheck والتي يُطلق عليه أيضاً "أمير ويلز" ستكون رائعة مع المعطف الكلاسيكي، المبطن من الرأس حتى القدمين بهذه الطبعة الإيقاعية، بديلاً جيداً لمعطف الخندق المبطّن المنقوش ولن يتم استبدال البدلة المكونة من قطعتين هذا الموسم وحتى الموسم المقبل.

طباعة Houndstooth

نشأ هذا النمط، مثل العديد من الأنماط الأخرى المتقلبة، في اسكتلندا، أحب سكان هذا البلد الجبلي في القرن التاسع عشر التأكيد على الانتماء للعشيرة بمساعدة ملابسهم وكان نمط الترتان الذي يعتبر الآن Houndstooth، خلاصاً حقيقياً لأولئك الذين يفضلون الالتزام بالحياد.

ما سر شهرة هذه الطبعة؟ الأمر بسيط، التباين اللوني، إلى جانب الهندسة الصارمة للخطوط المستقيمة، يبدو باهظ الثمن حقاً، لأنه يثير ارتباطات مستمرة مع الطبقة الأرستقراطية وأزيائهم المتطورة.

طبعة زجزاج شيفرون

يبدو نمط شيفرون أكثر إثارة للاهتمام من الخطوط المستقيمة المعتادة متعددة الألوان والتي بالتأكيد لن تثير إعجاب أي شخص.

نجحت دار أزياء Missoni وعلامتها التجارية التي تحمل اسمها بشكل خاص في تعميم أنماط شيفرون، مما جعل الخطوط المكسورة الأفقية على الفساتين المحبوكة هي السمة المميزة لها.

يمكن أن تكون الخطوط متعددة الألوان ولكن هنا تجدر الإشارة إلى أنه كلما زاد عدد الألوان قل التأثير، لا تنطبق هذه القاعدة على هذا النمط فحسب، بل تنطبق أيضاً على أي نمط آخر: إذا كنتِ تريدين أن "تبدي باهظ الثمن".

طباعة منقطة

من الخطورة إلى الرومانسية، هناك طبعة أخرى تُثري الصورة بصرياً وهي نقاط البولكا الكلاسيكية المتوسطة.

في أذهاننا، تخلق علاقة قوية مع النمط القديم والرجعية وترتبط دائماً بشيء أفضل وذات جودة أعلى.

طباعة تجريدية

هنا العلاقة المنطقية ليست واضحة، لكنها كذلك، التجريد، مثل "الفن التجريدي" من أفكار القرن العشرين، لا يزال غير مفهوم إلى حد كبير، لكن يعطي إحساساً في عالم الفن، حول القيمة أو الشراسة التي لا يزال نقاد الفن يجادلون بها.

يمكن أن يكون الفن التجريدي محبوباً على الملابس ومكروهاً ولكن هناك شيء واحداً مؤكد: منذ سبعة عقود الآن، كان له دلالة واضحة للغاية، إنه مكلف للغاية.

سيحدث نفس الشيء مع الملابس إذا طبقت عليها نمطاً مجردة: سوف يحيرون مظهرك بشكل ممتع ويلعبون فقط لصالح ملابسك.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :