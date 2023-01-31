تطورات جديدة في الحالة الصحية للطفل «يوسف».. ووالدته: «قالي أنا عايز حقي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحسن ملحوظ لكنه ليس سريعا، تشهده حالة الطفل «يوسف» ضحية الواقعة المأساوية التي وقعت قبل أسابيع قليلة داخل «كمباوند» بالقاهرة الجديدة، بعد أن دهسته سيارة يقودها طفل آخر بسرعة كبيرة، وسرعان ما تم القبض عليه وضبطه من قبل الجهات الأمنية.

تطورات الحالة الصحية للطفل «يوسف»

في تصريحات خاصة لـ«هن»، كشفت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل «يوسف» البالغ من العمر 14 عامًا، عن تطورات الحالة الصحية لابنها، كاشفة أنه خضع لعملية جراحية لتركيب مسمار نخاعي في عضلة الفخذ بمركز النمو، وينتظر إجراء بقية الجراحات الأخرى عقب مرور 3 أسابيع من جراحته الأولى، «الدكاترة قالوا منقدرش نعمل دلوقتي عمليه تانية غير بعد تلات أسابيع من عملية رجله».

وتابعت والدة الطفل «يوسف» أن صغيرها يتماثل للشفاء، وبدأ في تبادل أطراف الحديث معها بشكل أفضل من قبل.

طلب مؤثر من الطفل «يوسف»

موقف مؤثر كشفت عنه والدة «يوسف»، بعد إفاقة طفلها من الغيبوبة وتلقيه للعلاج اللازم، وهو تذكره لتفاصيل الواقعة المأساوية التي تعرض لها بشكل كامل، «فاكر الحادثة كلها، وقالي يا ماما أنا مش مسامح».

وتابعت والدة الطفل «يوسف» حديثها، موضحة أن ابنها طالبها بمساعدته في الحصول على حقه من الطفل الآخر الذي قام بدهسه، «قالي خدي حقي يا ماما، لأن الولد داس بنزين عليا وطيريني لما خفت منه ورجعت على الرصيف».