قضايا المرأة في روايات معرض الكتاب.. عنوسة وزواج وطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضايا مجتمعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة، ربما حاول الكُتاب ودور النشر المشاركين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، التي تشهد توافدا كبيرا من القراء من شتى بقاع العالم، إذ يشارك فيه أكثر من 53 دولة، ولعل من بين تلك القضايا: الزواج والطلاق والأمراض النادرة التي يعاني منها البعض.

منهج الاختيار في الزواج

«منهج الاختيار في الزواج»، من الكتب المطروحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، للدكتور إبراهيم الريس، الذي يتحدث خلاله عن معايير اختيار الزوج للزوجة والعكس، وما حق المرأة في اختيار الزوج، وكذلك الزوج، وماذا يكون التصرف، حال حدوث مشكلات أثناء رحلة الزواج.

الطلاق حياة أم معاناة؟

ناقش الكاتب محمد العيسوي، قضية «الطلاق»، خلال مشاركته في معرض القاهرة للكتاب، بكتاب يحمل عنوان «الطلاق حياة أم معاناة»، يتحدث خلاله في 15 فصل عن الأسباب والنتائج وطرق اختيار الزوج المناسب ونظرة المجتمع للمطلقة، موضحا لـ«الوطن»: «الكتاب يعكس حالة مجتمعية، وآفة لا بد من التخلص منها في مجتمعنا، والتي تبدأ خلال فترة الخطوبة، من خلال التصرفات والأفعال بين الطرفين».

حكاية «مسك» مع «مشروع عانس»

ناقشت الكاتبة رحاب صبري، مشكلات المرأة، وما تعانيه من أزمات في المجتمع، خلال روايتها النسائية «مسك»، مع مناقشة مشكلة العنوسة عند الفتيات، خلال رواية «مشروع عانس»، الذي يتحدث عن كيفية تغيير ذلك اللقب وسط المجتمع.

«الدور المجتمعي للمرأة المصرية في ضوء علم اجتماع الجندر»، لعل هذا الكتاب أيضا المشارك به الكاتبة أريج البدراوي زهران، واحدة من الكُتاب اللواتي يناقشن مشكلات المرأة خلال كتابها، والذي يتحدث عن أشكال الصراعات المختلفة، التي تواجهها المرأة بشكل عام داخل المجتمع، فيما يخص العمل والتعامل معها في الحياة وأخذ حقوقها.