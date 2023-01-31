نصائح عند قراءة القصص لطفلك.. حفزي خياله

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحب أغلب الأمهات قراءة القصص لطفلها قبل النوم، لتهدئته ومساعدته على الاسترخاء والدخول في نوم عميق، فلا شك أن تأثير قراءة القصص على طفلك ذات أهمية كبيرة، ولزيادة فاعلية القراءة يمكن للأم اتباع بعض الخطوات التي أشارت إليها كاتبة ورسامة كتب الأطفال، رانيا حسين، أثناء استضافتها في برنامج «جروب المايز» الذي يعرض على شاشة «مدرستنا».

تأثير قراءة القصص على طفلك

ونصحت رانيا، بأهمية البدء في قراءة القصص لطفلها وهو جنين في بطنها، ليتعرف على صوتها ويتعود عليه، إلى جانب إدراكه لذلك الوقت بانه للهدوء، وبعد ولادته تقلل قراءة القصص الضغوط على الطفل، بكونه الوقت الخاص للاسترخاء وتجديد طاقته، إلى جانب أن القراءة تنمي الحصيلة والمهارات اللغوية لصغيرك، وتسرع من عملية القراءة له.

نصائح يجب أخذها في الاعتبار عند قراءة القصص لطفلك

- قبل البدء في قراءة القصة لطفلك كوني قريبة منه ومن الأفضل أن تحضنيه ثم تبدأي القراءة، لأن هذا يخلق رابطا بينكما، ويعزز الشعور لديه بأهميته عند والديه.

- قومي بتشويق طفلك قبل قراءة القصة من خلال الغلاف الخاص بها، بتسائله ماذا يتوقع من القصة، وماذا سوف يحدث بداخلها، مما تجعله متشوق لسماع القصة لمعرفة أحداثها.

- تفاعلي مع القصة بالتمثيل بالحركات وتغيير نمط الصوت لخلق جو ساحر، يحفز خيال طفلك بتصوير أحداث الحدوتة.