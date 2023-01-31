«اتحضر للأخضر ومجسمات صديقة للبيئة».. أبرز فعاليات جناح الطفل في معرض الكتاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل قاعة «كامل الكيلاني»، شخصية العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لجناح الطفل، يُقام عدد من الفاعليات اليومية المخصصة للطفل ما بين ركن الفنون القولية والورش التفاعلية والفنية وركن المسرح، التي تستقبل كما كبيرا من الأطفال والأسر، خاصة بالتزامن مع إجازة نصف العام قبل العودة للدراسة.

ومن بين الفعاليات التي تحدث داخل جناح الطفل المخصص للأجيال الجديدة والنشء هي ورشة حكي للكاتبة تغريد النجار من الأردن الشقيقة، بخلاف كتاب «نساء في القرآن»، للكاتبة حسنات الحكيم، مع سلسلة «رؤية للنشء» الخاص بوزارة الأوقاف.

اتحضر للأخضر

ويجري تنظيم ركن الورش التفاعلية بعنوان «هيا نتشارك»، إذ تقدم شخصيات مسرحية للكاتبة صفاء البيلي، كما يحرص الكُتاب والقائمون على المعرض بالتوعية المختلفة للأطفال بشأن التغيرات المناخية خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ cop27، على أرض مدينة شرم الشيخ، حيث تقام ورشة للتحضر بالأخضر وهي ورشة حكي للكاتبة هناء رفعت.

فنون الأتيكيت وفعاليات لذوي القدرات الخاصة

«احلم لبكرة»، تعتبر من أكثر الفعاليات التي تهم الطفل خلال معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ54، للكاتبة ناهد نصر الدين، لخلق مساحة للإبداع بين الأطفال، كما أن هناك ورشة لتعلم فنون الإتيكيت وتعديل السلوك، مع تقديم ورش عمل أشكال مجسمة مع الفنان هشام السعيد، لتعلم استخدام أشياء صديقة للبيئة لا تضر بالصحة العامة.

كما يتضمن معرض الكتاب أيضا «كورال أطفال السلام»، والمخصص لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة والمقدم من الهيئة العامة للقصور والثقافة.

كامل الكيلاني

يعد كامل الكيلاني، واحد من أهم أدباء ورواد الأطفال فهو أول من أسس مكتبة للأطفال في مصر، وأول من خاطبهم عبر أثير الإذاعة، وترجمت قصصه للغات عديدة من بينها الإنجليزية والفرنسية والروسية.