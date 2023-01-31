ورشة للأطفال في معرض الكتاب باسم شخصية العام كامل الكيلاني..«حواديت ورسم وإعادة تدوير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تُقام العديد من الفعاليات على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023 للأطفال، لدعم ثقافتهم ومشاركتهم فرحة وأهمية هذا الحدث، وخلال فعاليات المعرض اليوم الثلاثاء 31 يناير، يجري تنظيم ورشة «كامل الكيلاني» شخصية المعرض، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

«قصة ورسمة» لتنمية الإبداع في الطفل

ويُقدم خلال اليوم في ركن الورش الفنية على هامش شخصية المعرض كامل الكيلاني، ورشة ماسكات مستوحاة من شخصيات «الليلة الكبيرة»، وذلك بتقديم عرائس الأوبريت للأطفال، بالإضافة إلى ورشة «حُلي» ليقوم الأطفال بعمل الحُلي وحياكة الأساور من المواد المكونة من الحلي الفضي وقطع البلاستيك الصغيرة، وأساور من الخرز الخشب، وباستخدام ألوان فلوماستر وورق ناصيبيان، ضمن ورشة «الأشغال اليدوية»، بالإضافة إلى تعليم الأطفال تجميع الأكواب البلاستيك وورق الكانسون والخيوط وورق الفوم جليتر لعمل مختلف الأشكال بمواد مُعاد تدويرها.

ورش لتعزيز قدرات الطفل على الخيال والإبداع

كما يقدم على مدار اليوم عدة ورش تبرز قدرات الطفل على الخيال والإبداع، مثل ورشة «قصة ورسمة» لتنمية واكتشاف مواهب النشء، باعتبار ذلك أهم الأدوار الثقافية لخلق جيل مبدع، ومن خلال الرسم والقصص يتم تنمية ذكاء الطفل بشكل أكثر تطورًا.

وتتضمن ورشة «الرسم على الوجه»، داخل الجناح المخصص للطفل، فقرات للعب وتعلم المزيد عن الفنون والثقافة، وورشة الرسم تجعلهم أكثر سعادة ومشاركة وتفاعلًا في مبادرات المعرض للأطفال.

«دُرة العمارة الإسلامية» ورشة للأطفال

وفي ركن الورش الثقافية والتعليمية، يجري تقديم مطوية بعنوان «درة العمارة الإسلامية»، لتعليم الأطفال تاريخ العمارة الإسلامية. وقال الدكتور شوكت المصري، مدير البرنامج الثقافي، إن المعرض يجب أن يتميز بالتنوع ما بين الفنون البصرية، سواء فنون تشكيلية أو سينما ومسرح، وجزء خاص بالكتاب للتحدث عن الروايات والقصص القصيرة وغيره.