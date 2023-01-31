الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج المرأة تأشيرة سفر العمرة دون محرم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تبحث بعض السيدات والفتيات الراغبات في السفر لأداء فريضة العمرة عن شروط الحصول على التأشيرة، والأوراق المطلوبة للسفر دون محرم، للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، بعدما أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى جديدة حول أحكام المرأة في العمرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة السفر للعمرة

- صورة ضوئية من البطاقة الشخصية للمرأة، ويشترط أن تكون سارية الصلاحية.

- شهادة صحية تؤكد عدم معاناة المرأة من الاصابة بأي أمراض معدية.

- عند سفر المرأة دون محرم يجب تقديم النسخة الأصلية من النموذج الخاص بطلب الحصول على التأشيرة.

- يجب إرسال شهادة تطعيم لقاحات فيروس كورونا.

وأكد مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن العمرة سنة مؤكدة للرجال والنساء، إذ يجوز للمرأة السفر لأداء مناسب العمرة دون محرم عبر وسائل السفر المأمونة مع رفقة نساء صالحة، في حالة شعورها بالأمان في سفرها وإقامتها وعودتها: «تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها»؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ».

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حول الشروط الخاصة بالسفر لأداء العمرة للنساء: «تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، والإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى».

واستشهد المركز أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

السماح للمرأة العمرة دون محرم

وكان حسم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الجدل بشأن اشتراط وجود محرم بإنه أنه لم يعد يشترط ذلك.

وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أن المملكة سمحت للنساء أقل من 45 عاما والقادمين من خارج المملكة، بأداء فريضة الحج والعمرة دون محرم. وأعلنت دار الإفتاء المصرية، بإجازة سفر المرأة لأداء فريضتي الحج والعمرة دون محرم شريطة أن تكون برفقة مأمونة.

وأشارت إلى أن أمهات المؤمنين كُن يخرجن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأداء فريضة الحج، بصحبة عثمان بن عفان فقط والذي خرج معهن للحفاظ عليهن من مخاطر الطريق فقط، وفقا للموقع الرسمي لدار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي.