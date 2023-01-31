نجوى كرم في إطلالات نهارية وليلية خاطِفة للأنظار

إطلالات خاطفة للأنظار تألقت بها النجمة اللبنانية نجوى كرم طيلة شهر يناير 2023، إطلالات كان عنوانها التغيير اللافت في أسلوب أزيائها مع الشهر الأول من بداية العام الجديد، فأضفت العديد من اللمسات المبتكرة والصيحات اللافتة على أسلوب أزيائها، مما أضفى المزيد من الأناقة والتجدد على أسلوبها. فتألقت ببراعة اختياراتها بين الأزياء النهارية مثل الإطلالات بالبدلات الجلدية او فساتينها ذات الصيحات الرائجة على غرار تصاميم الكورسيه. فدعونا نلقي نظرة معكم على مجموعة من أزياء نجوى كرم في ختام شهر يناير.

نجوى كرم كشفت لمتابعيها على انستغرام في شهر يناير 2023 عن مجموعة من اطلالاتها الأنيقة التي تألقت بها في فترة النهار، والتي نرصد أبرزها كما التالي:

الفنانة نجوى كرم التي احتلت مركزا على لائحة مجلة "فوربس" العالمية ضمن قائمة أبرز النساء المؤثرات فوق الخمسين عاماً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، نشرت في الساعات الماضية أحدث اطلالة شتوية لها من داخل سيارتها ظهرت فيها بأناقة تامة باللون البرتقالي الدافئ.

اختارت نجوى بدلة برتقالية اللون تألفت من بنطلون جلدي بقصّة واسعة نسقته مع بلوزة من الصوف الناعم، بينما جاء الخصر محددا بحزام جلدي عريض، وارتدت المعطف السميك من الجوخ بنفس اللون، كذلك اختارت حقيبة يد بلون مماثل، مكتفية بإرتداء النظارات واسدال شعرها الطويل على كتفيها.

اطلالة نجوى كرم نالت تفاعلا كبير من الجمهور الذي تغزل بأناقتها وحسن اختيارها لهذا اللون الشتوي الذي ناسب أجواء الشتاء، كذلك كان لافتا رشاقتها بهذا اللوك.

نجوى كرم كشفت عن اطلالة نهارية لها مميزة بفستان شتوي من قماش الصوف، تميز بقصته الميدي، مع أكمامه الطويلة، وجاء مجسماً على قوامها، كذلك تميّز بألوانه التي جاءت مقلّمة بأشكال هندسية كلاسيكية تضمنت درجات دافئة من ألوان الرمادي والبرغندي والأسود.

نسقت مع هذا الفستان النهاري، حقيبة يد جلدية من "لويس فيتون" مع انتعالها لحذاء كلاسيكي باللون الأبيض، فجاء تنسقيها بغاية الأناقة حيث يلائم ستايلها اطلالات النهار الباردة في الشتاء.

اللون البني يعد من أساسيات الألوان التي لا تبطل موضتها في موسم الشتاء، فهو لون يمنح الدفء والمظهر الفخم في أزياء المرأة، واختارته شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم في احدث اطلالاتها من خلال ارتدائها لبدلة جلدية.

تألفت بدلة نجوى كرم من بنطلون جلدي بقصة شارلستون، مع جاكيت جلدية طويلة مزينة بالأزرار والجيوب الكبيرة، بينما حملت حقيبتها المفضلة من ماركة "لويس فويتون" باللون البني ايضا، وارتدت نظارات شمسية وذلك خلال جلسة تصوير لها من داخل سيارتها، فبدت بأناقة شتوية عصرية وجذابة.

من الإطلالات النهارية اللافتة لنجوى كرم في شتاء 2023، ظهورها بفستان طويل شتوي باللون التركوازي الأزرق مع تصميم الكسرات في تنورته، ونسقت معه معطفا طويلا بنقشة الكارو الرائجة التي لا تبطل موضتها، وانتعلت حذاءً بلون أصفر مبهج نسقته مع حقيبة بنفس اللون.

جاء تنسيق نجوى كرم متكاملا وبلمسات دمجت فيه ما بين الكلاسيكية والعصرية في شتاء 2023.

الفنانة نجوى كرم أبهرتنا بمجموعة جديدة من فساتين السهرة الفخمة التي تألقت بها في الشهر الأول من العام الجديد 2023، والتي ارتدتها في العديد من حفلاتها الغنائية الناجحة فنرصد أبرزها:

نجوى كرم حبست الأنفاس قبل أيام قليلة بإطلالتها الفخمة في فعاليات حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه Joy Awards، فتمايلت على السجادة الخزامية بفستان نيود بيج مرصعاً باللآلئ البيضاء والتطريزات الفضية، فيما جاءت نهاية الأكمام مزينة بالريش المتطاير، وجاء الثوب بتوقيع المصمم يوسف الجسمي.

وتضمن الثوب أكثر من صيحة رائجة في عالم الموضة من حيث اللون النيود، او من خلال حبيباته المرصعة، الى جانب صيحة الريش التي تطغى كلمسة بارزة في معظم ازياء موسم شتاء 2023.

في حفلها الغنائي في مدينة أبها، ضمن مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية في المملكة العربية السعودية، تألقت نجوى كرم بفستان أبيض مزيناً بالكشاكش عند الأكمام وبفتحة أمامية جريئة، واتسمت تنورته الطويلة بتصميم ضيق يتسع من الأسفل مع ذيل طويل، وحمل فستانها توقيع ستيفان رولان Stephane Rolland.

في حفل "تريو نايت" ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، اطلت نجوى كرم بأكثر من فستان مميز، فإختارت فستانا باللون الأخضر النيون بتصميم متناسق بالكامل ومرصع بحبيبات لامعة مع قصة غير منسدلة على أحد الكتفين بأطراف منفوشة تنتهي بحبيبات مرصعة بنفس لون الثوب.

نجوى كرم في اطلالة ثانية لها في حفل "تريو نايت" بمناسبة ليلة رأس السنة 2023، ضمن حفلات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، إختارت فستان سهرة باللون البيج ومطرزاً بالترتر "الخرز اللماع" مع لمسات الشبك الفضي اللامع، وحرصت على ان يكون فستانها مواكبا لصيحة الكورسيه التي جاءت في وسط الفستان بطريقة أنثوية حدّدت من معالم قوامها بشكل رشيق.

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