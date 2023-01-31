أول تعليق من العروسة الفلبينية على استبدال بوكية الورد بالبصل: «بوفر لعريسي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لافتة أثارت اهتمام وفضول كثير من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظلت محل تداول كبير بينهن، إذ قامت فتاة من الفلبين باستبدال باقة الزهور التي تحرص على اختيارها كل عروس بعناية فائقة إلى البصل خلال حفل زفافها وليلة العمر، بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار ومحاولة لتقليل من تكاليف مراسم الزواج.

ظهرت عدة لقطات للعروس التي ترتدي فستانها الأبيض وهي بجانب عريسها وتحمل باقة من البصل، فيما حملت الوصيفات أكاليل من البصل أيضا، والتي حققت نوعا من التوازن واستطاعت توفير نصف المبلغ المحدد لشراء باقة الورد التقليدية، وفق «العربية».

استبدال الورد بالبصل

العروس الفلبينية «ليكا بيوري نوبيس» التي أثار حفل زفافها فضول الجميع في شتى أنحاء العالم، علقت على قصتها التي كانت محط اهتمام، بإنها من اللواتي يتمسكن بالعادات والتقاليد في مراسم الزفاف إذ تطبقها بالحرف، والتي من بينها حمل الزهور وباقة الورد: «أعجبت بالفكرة حينما رأيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستشرت عريسي باستبدال الورد بالبصل ووافق على الفكرة كونها غير تقليدية، وموفرة وغير مكلفة ونستطيع الاستفادة منها فيما بعد».

إلغاء فقرة رمي البوكية

كما تحدثت منسفة حفل الزفاف «بيوري نوبيس»، لوكالة الأنباء الفلبينية عن كواليس حفل الزفاف الذي أثار فضول الجميع: «طلبت البصل من الإنترنت، قائلة: «لغينا فقرة رمي البوكية على المدعوين من الفتيات حتى لا يتأذى أحد ولمنع حدوث أي إصابات».

سعر باقة الزهور من البصل

وعن تكاليف الحفل وسعر باقة الزهور من البصل، قالت بإنها تبلغ نحو 147 دولار، وكان خصص العروسان نحو 275 دولار لشراء باقة الزهور التقليدية، مضيفةً: «وفرنا نصف المبلغ».