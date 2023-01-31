«خلود» تشارك بروايتين في معرض الكتاب: إصلاح المجتمع يبدأ من الذات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تكتب خلود عبد الحميد الفتاة العشرينية بنت محافظة الغربية بقلمها منذ الصغر، فكانت تخط وتدون كل ما بداخلها من كلمات على الورق، ولكنها كانت تخشى أن تنشر ما تكتبه، ولكن عند مسرح المدرسة بدأت بإلقاء الشعر وهو ما نمى بداخلها الشجاعة للنشر، فبدأت بكتابة النصوص الشعرية والخواطر التي طالما كانت تلقى إعجاب الجميع، وفي زيارتها للمعرض للمرة الأولى قررت أنها ستشارك حتمًا بعمل ملموس.

حب المشاركة في المعرض

تقول «خلود»، لـ«الوطن»، «كل ما كان يشغل تفكيري كيف سأشارك في معرض الكتاب كل سنة، كنت أريد وضع لمساتي في هذا الصرح الكبير، خاصةً بعد زيارتي له، قررت أن أشارك ككاتبة في المرات القادمة، وأول ما أنهيت امتحانات الثانوية العامة بدأت في كتابة مجموعة خواطر، جُمعت في كتاب «ما لم يُرسل» كانت عن العلاقات والحب والفقد والتعلق، وتعاقدت مع إحدى دار النشر، وكان الأكثر مبيعًا في وقتها، وهو ما جعلني أتشجع للكتابة والنشر».

«جددت حبك ليه» و«الفيروز»

دخلت خلود جامعة طنطا كلية الآداب قسم الـIT، لحبها للمعلومات وتقنيات البرمجة ولإيمانها بأن الكاتب يجب أن يبحر في كل المجالات، ثم شاركت بأول رواية وهي «جددت حبك ليه» لعام 2021 ولاقت نجاحًا كبيرًا، ثم شاركت برواية «الفيروز» لهذا العام في قالب دراما ورومانسية اجتماعية، وتدور أحداثها حول الصراعات العائلية بين عائلة البطلة وكيف ستسترجع حقوقها وعودتها للحبيب، وذلك في إطار دراما رومانسي، وهي تتوفر في صالة 1 بجناح «B13»، وكل رواية عليها هدايا ومسابقات للتفاعل ومشاركة الفرحة في المعرض.

الحصول على جائزة الإبداع والتميز

«ما زال شغفي في الكتابة مستمر، فأكتب رواية تتحدث عن مشاكل المجتمع، أنهيت ثلاثة فصول منها، وهي تعرض حالات مختلفة من الناس في قالب اجتماعي وفانتازيا، وتسلط الضوء على أن إصلاح المجتمع يبدأ من الذات، وتطوير النفس وأن المجتمع سيتم تغييره عندما نبدأ من نقطة إصلاح الذات»، عبرت خلود عن كتابتها لرواية جديدة استمرارًا منها للشغف وحب الكتابة وإصرارًا للمشاركة في المعرض كل عام، بالإضافة إلى أنها حصلت على المركز الأول في مسابقة إبداع 10 في كلية الآداب، والمركز الثاني على جامعة طنطا، ونالت درع الإبداع والتميز.

أُمنية وسعادة «خلود»

وعبرت «خلود» عن سعادتها بردود الأفعال على روايتها، مؤكدة إن ردود الأفعال جميلة وكثيرة، وبين القراء وصفوها بالرواية المشوقة، وأكدت أن ذلك سيكون دافعًا لها للمشاركة باستمرار في فعاليات معرض الكتاب، وقالت إنها تتمنى أن عملها يتحول إلى مسلسل، فلجنة إبداع العام الماضي أشادت بروايتها إذا تحولت إلى سيناريو، ووجهت رسالة شكر إلى عائلتها وأصدقائها، متمنية أن يعطيها الله القدرة للاستمرار كل عام.