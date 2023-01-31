نصائح للحفاظ على بشرة الفتيات خلال الشتاء.. زيت الزيتون مفعوله سحري

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكثير من المشكلات تهدد حياة الفتيات وتؤثر بالسلب على أناقتهن وجمالهن، خلال فصل الشتاء نظرا لتعرضها للجفاف أو ظهور البقع والقشرة باستمرار ما يجعل البعض منهن يبحث عن الطرق التي تساعد على بشرة خالية من الأمراض، التي قد تؤدي إلى الاصابة بالشيخوخة والعجز المبكر.

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للفتيات للحفاظ على البشرة خلال فصل الشتاء، كالتالي:

شرب كمية كبيرة من المياه والسوائل للحفاظ على رطوبة الجلد قدر الإمكان.

استخدام المرطبات من الكريمات والمراهم التي تحتوي على الزيت للحفاظ على رطوبة الجلد.

وضع الكريم الواقي من أشعة الشمس.

استخدام الماء الدافئ والصابون غير المعطر بالإضافة إلى مرطب للبشرة عند تنظيفها.

ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل للحفاظ على الجلد.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا لأنه يضر الجلد.

نصائح لبشرة خالية من الشوائب

كما وجهت إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية لـ«هُن»، روشتة وطرق للمحافظة على البشرة خلال فصل الشتاء، إذ قالت: «يجب عدم تناول المنبهات والكافيين سواء من القهوة والشاي وتدخين السجائر التي تؤثر بالسلب على البشرة وتعمل على تكسير الكولاجين، والتي تساعد على ظهور التجاعيد بشكل أكثر».

وتابعت: «كما يجب تجنب تقشير البشرة لإنه يؤدي إلى زيادة ضعف حاجز الجلد وزيادة جفاف البشرة وعدم الإفراط في استخدام مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل، كما يجب تنظيف البشرة بعمق للتخلص من الشوائب التي تظهر على السطح باستمرار وتقلل من الأنوثة والجمال، ويمكن استخدام زيت الزيتون كونه من أفضل المنظفات للبشرة الدهنية، وكانت أظهرت التجارب فعاليته في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد، واستخلاص الشوائب من داخله وإعادة للبشرة رونقها وجمالها».