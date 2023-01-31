الامارات | بدر الشعيبي يطل بـ «النسخة الجديدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة سوني ميوزك إنترتينمنت الشرق الأوسط، وشركة غمزة للإنتاج الموسيقي، عن إصدار ألبوم «النسخة الجديدة» لفنان البوب ​​السعودي والممثل بدر الشعيبي.

ويضم الألبوم 15 أغنية، ومن أبرز الأسماء التي يضمها «النسخة الجديدة» من الشعراء والملحنين والمنتجين: علي صابر وعزيز الشافعي وتامر حسين ونادر حمدي وعلي أبوغيث.

ويشير عنوان الألبوم إلى محاولة تقديم الفنان الشاب بنسخة جديدة ومتطورة إلى قاعدته الجماهيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع الإطلاق الرسمي، نظم بدر الشعيبي حفلاً في الكويت. كما قدّم الألبوم في دبي فيستيفال سيتي بعرض «تخيل» الذي تضمّن الألعاب النارية والمزيد على الواجهة البحرية.