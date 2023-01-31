الامارات | «دبي للتسوق» يمنح ضيوفه مزيداً من السعادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن منح ضيوف المدينة مزيداً من الذكريات الرائعة والسعادة والجوائز القيمة على مدار 46 يوماً، اختتم مهرجان دبي للتسوق الدورة الـ28، أول من أمس، وسط مجموعة واسعة من الفعاليات المشوقة، والعروض الترويجية والتخفيضات خلال الحدث الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان، شاهد الآلاف من المواطنين والمقيمين والزوار الكثير من الفعاليات بما فيها عروض الدرون الضوئية والألعاب النارية المبهرة التي أضاءت سماء المدينة في «بلوواترز» و«ذا بيتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس».

كما استمتع جمهور المهرجان بالحفلات والعروض الحية لفنانين في جهات عدة بالمدينة، وكانت التشكيلات الضوئية المبهرة لفعالية «أضواء دبي» في «سيتي ووك» و«نخلة جميرا» و«حي دبي للتصميم»، محطة مهمة ضمن فعاليات المهرجان.

وشهدت فعالية «اتصالات إم أو تي بي» إقبالاً كبيراً، إذ نظمت دورتها العاشرة في موقعها الجديد في حي دبي للتصميم، واستمتع الآلاف من الزوار بفرصة تجربة التسوق بشكل مختلف.