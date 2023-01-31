الامارات | «الشارقة للكتاب» تقدم نسخة موقعة من رواية سلطان القاسمي للرئيس المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قّدم رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، نسخة موقعة من أحدث الأعمال الأدبية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رواية «الجريئة»، للرئيس المصري؛ عبدالفتاح السيسي، وتسلمها نيابة عنه، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وعبر رئيس الوزراء المصري عن امتنانه برسالة الود التي نقلها العامري بالنيابة عن صاحب السمو حاكم الشارقة، وأعرب فيها صاحب السمو عن اعتزازه وتقديره الكبير للدولة المصرية رئيساً وحكومة وشعباً، فيما أكد مدبولي بدوره على المكانة المماثلة لصاحب السمو حاكم الشارقة لدى مصر والمصريين.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنظم تحت شعار «معاً نقرأ نفكر نبدع» خلال الفترة ما بين 25 يناير الجاري وحتى السادس من فبراير 2023، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

واستقبل العامري، في جناح الهيئة عدداً من كبار الشخصيات الرسمية والمسؤولين المصريين، من بينهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وغيرهم من كبار الشخصيات الذين أعربوا عن إعجابهم بالدور الرائد الذي تقوم به الشارقة في نشر وتعزيز الثقافة العربية حول العالم.

وعلى هامش مشاركة الهيئة، اجتمع أحمد العامري مع وزيرة الثقافة المصرية لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النشر والتبادل الثقافي، مشيدةً بحجم المشاركة التي تمثلها دولة الإمارات ليس في المعرض فحسب، بل وعلى كل المستويات. في حين قدم العامري عدداً من المقترحات لتعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودعا نيفين الكيلاني، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين، للمشاركة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته المقبلة.

وقال العامري: «تجسد مشاركتنا في المعرض، رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في تعزيز التعاون بين المراكز الثقافية في المنطقة، التي تأتي مصر في القلب منها، لما تمثله من مكانة راسخة وثقل حضاري لا يمكن للثقافة العربية أن تزدهر بدونه».