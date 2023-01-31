الامارات | «لا بييتا» يفوز بالجائزة الكبرى في «مهرجان أفلام الفانتازيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «لا بييتا» للمخرج الإسباني إدواردو كازانوفا، أول من أمس، بالجائزة الكبرى للدورة الـ30 من مهرجان جيرارمير الدولي لأفلام الفانتازيا في شرق فرنسا. ويتناول الفيلم قصة علاقة اندماجية بين أم وابنها، تسوء بعد تشخيص إصابة أحدهما بورم في المخ.

و«لا بييتا» هو ثاني فيلم روائي طويل لإدواردو كازانوفا، بعد «سكينز» عام 2017 الذي رُشِّح لثلاث فئات في جوائز غويا التي تُعد بالنسبة إلى السينما الإسبانية بمنزلة جوائز الأوسكار.

كما حصل المخرج الشاب (31 عاماً) على جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الشبابية.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة بيرينيس بيجو وميشال آزانافيسيوس جائزتين، إحداهما لفيلم «بياف» أول عمل لآن أورين، والأخرى لفيلم «الجبل» للمخرج توما سلفادور الذي حصل أيضاً على جائزة النقاد.

وأعطيت جائزة خاصة للمخرجة الأميركية كلوي أوكونو عن فيلم «ووتشر» بمناسبة العيد الـ30 للمهرجان.

وكان ضيف الشرف المخرج الكوري الجنوبي كيم جي وون الذي سبق أن فاز بجائزة في جيرارمير عام 2004 عن «تو سيسترز»، وقدّم خلال الدورة الـ30 محاضرة عن الإخراج.