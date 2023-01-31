الامارات | جمهور القرية العالمية يطلب «أنا ابن مصر».. ومحمود العسيلي يلبّي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور جماهيري كبير، أحيا الفنان محمود العسيلي حفله الأول على المسرح الرئيس في القرية العالمية، الليلة قبل الماضية، مقدماً للجمهور باقة من أغنياته التي تتسم بأنها ذات إيقاع سريع وصاخب. ونجح الفنان المصري على مدى ساعة ونصف الساعة في تقديم جرعة من الحماسة لعشاق الأغنيات الإيقاعية، مع إضافة بعض اللمسات الهادئة على الحفل من خلال أغنيات كلاسيكية.

وغنى العسيلي في الحفل الذي كان من المقرر تقديمه في 25 الجاري، وتأجل بسبب ظروف الطقس، مجموعة من أغنياته التي تختصر مسيرته الفنية، منوعاً بين أعماله الحديثة، أو تلك التي قدمها في انطلاقته الفنية خلال حفله في القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

وركز على الأغنيات ذات الإيقاع السريع، فنجح في إشعال حماس الجمهور وتقديم جرعة من البهجة، لاسيما أن معظم أغنياته تتميز بوجود الإيقاع القوي والسريع. وقدم الفنان للجمهور الأغنيات التي طلبها ومنها، «الدلوعة»، و«طلبت لاتييه»، وكذلك «دوم دوم» التي طلب من الجمهور أن يردد معه إيقاعاتها. كما قدم بعض الأغنيات الهادئة والحزينة، ومنها أغنية «مش مضمون»، فيما قرر أن يختتم حفله مع الأغنية التي كان يطلبها الجمهور منذ بدء الحفل، وهي «أنا ابن مصر».

وقال العسيلي لـ«الإمارات اليوم» عن غنائه في القرية العالمية: «إحساسي جميل بوجودي هنا، وتقديم الحفل الأول على المسرح الرئيس، وسعيد بإقامة الحفل بعد تأجيله بسبب الظروف الجوية أخيراً، وسعادتي كبيرة لأنني التقيت هنا الكثير من الجنسيات المختلفة، وهذا ما يميز دبي عن بقية المدن العالمية، إذ تجمع هذه المدينة كل ثقافات العالم».

وأكمل: «تتميز دبي بجمعها الكثير من الجنسيات والثقافات، وتعد القرية العالمية صورة مصغرة عن دبي، ووجودي هنا يعني تعرضي لثقافات متنوعة، وبالتالي يضمن لي انتشاراً أكبر، فدبي تحمل مناخاً متميزاً، وهذا ينطبق على كل تفاصيلها».

وبحديث لا يخلو من ابتسامة، تطرق العسيلي إلى تجاربه مع مطاعم المدينة، مضيفاً: «تستضيف دبي مطاعم من ثقافات من حول العالم، وأنا أعشق المطابخ المتنوعة، وأحب زيارة الوجهات الحائزة نجمة ميشلان، وخلال هذه الزيارة لدبي زرت مطعمين من تلك الوجهات التي حازت نجمة ميشلان».

وحول منصات التواصل الاجتماعي التي ينشط العسيلي عليها، إذ وصفها المطرب المصري بأنها سلاح ذو حدين، مشدداً على أن على الفنان أن يكون واعياً جداً لطريقة استخدامه لهذه المنصات، وأن يتمتع بالقدرة على تقبل الانتقادات والآراء السلبية، مع الإشارة إلى أنها تحمل الكثير من الميزات الإيجابية، خصوصاً أنها تمكن الفنان من التواصل مع الجمهور من خلال تقديم بعض الملامح من حياته الشخصية، وليس فقط الفنية. وحول تقديم «ديو» جديد أعرب عن رغبته في ذلك مع مغنٍّ من شمال إفريقيا، إذ سيتشارك العمل مع مغني راي على وجه التحديد، لأنه يحب هذا النوع من الموسيقى والغناء.

محمود العسيلي:

«كل التفاصيل في دبي مختلفة.. إذ تجمع المدينة الكثير من الجنسيات والثقافات».

«منصات التواصل سلاح ذو حدين.. وعلى الفنان أن يتقبل الانتقادات والآراء السلبية».

من الإعلام

إلى الطرب درس الفنان محمود العسيلي الإعلام في جامعة القاهرة، وحاز لقب أفضل مطرب في الجامعة وأسّس فرقته الخاصة، وسجّل أول أغنية له عام 2003، وبعدها أنتج العديد من الأغنيات. كما قدم بعض أغنيات الديو، وكان أبرزها «تبات ونبات» مع بشرى. وإلى جانب الغناء يقوم العسيلي بالتلحين، كما كانت له تجارب في التمثيل، إذ شارك في بطولة فيلم «خليج نعمة» للمخرج مجدي الهواري.

موعد مع بلقيس

أعلنت القرية العالمية، بالتعاون مع «روتانا»، وإذاعة الخليجية 100.9، إحدى إذاعات شبكة الإذاعة العربية، عن استضافتها النجمة الإماراتية بلقيس فتحي لإحياء حفل على المسرح الرئيس في الثامن من فبراير المقبل. وستقدم بلقيس مجموعة من أغانيها المفضلة لدى الجماهير مثل أحدث أغنياتها «أمام مرايتي»، بالإضافة الى «صابرة» و«انتهى» و«مزاجنجي»، وغيرها الكثير.