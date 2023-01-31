الامارات | تحف فنية وأشجار بلوط عتيقة في مطار آل مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت «سب فوسيل أوك» و«كريستال كافيار»، الشركتان المتخصصتان في مجال تصنيع السلع الفاخرة في جمهورية التشيك، 12 شجرة بلوط شبه أحفورية، إلى جانب قطع فنية للمبدع التشيكي جاروسلاف بروشيك وغيرها من المنتجات المصنوعة من خشب البلوط، في محطة جيتكس لكبار الشخصيات في مطار آل مكتوم الدولي بدبي.

واستخرجت أشجار البلوط شبه الأحفورية من عمق ثمانية أمتار في الأرض، حيث كانت محفوظة لأكثر من 6500 عام بفعل رواسب جليدية في منطقة شمال مورافيا في جمهورية التشيك.

وتضم الأعمال المعروضة مجموعة من القطع الفنية المتميزة من صنع فنانين بارزين؛ مثل السير أنتوني دوغلاس كراج، والفنان فلاستيميل بيرانيك.

وتعدُّ أشجار البلوط شبه الأحفورية جزءاً من المجموعات الفنية التي تعرضها المتاحف الأوروبية الشهيرة، من بينها «متحف التاريخ الطبيعي» في فيينا، و«متحف مانشستر»، و«المتحف الوطني» في براغ، و«متحف التاريخ الطبيعي» في برلين، ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن، والحدائق النباتية الملكية في لندن، ومتحف الفن الحديث في بوغوتا.