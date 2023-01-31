الامارات | «الملك» شاروخان يحطم الأرقام القياسية بـ «باتان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم الفيلم الهندي الجديد «باتان» الذي يؤدي الدور الرئيس فيه النجم شاروخان الأرقام القياسية في شباك التذاكر الهندي بعد انطلاق عروضه الأسبوع الماضي، ما أنعش الصناعة البوليوودية التي عانت أخيراً نتائج سيئة. وحقق «باتان» للمخرج سيدهارت أناند أعلى مداخيل على الإطلاق لفيلم هندي في اليومين الأول والثاني من عروضه في الهند.

وأفاد المحلل تاران أدارش عبر «تويتر» أول من أمس، بأن الفيلم حقق 2.5 مليار روبية (30 مليون دولار) في الأيام الخمسة الأولى لعرضه في دور السينما. وكان الجمهور يترقب إطلاق «باتان»، وهو أول فيلم من بطولة شاروخان منذ أربع سنوات.

ويؤدي الممثل البالغ 57 عاماً، والذي يطلق عليه معجبوه في كل أنحاء الهند لقبي «الملك خان» و«بادشاه»، دور البطولة إلى جانب ديبيكا بادوكون وجون أبراهام. وتعاني أفلام بوليوود الناطقة بالهندية صعوبات كبيرة منذ إعادة فتح دور السينما بعد الجائحة.

وقال أكشاي راتي، وهو صاحب شبكة دور سينما، إن «النجاح غير المسبوق لـ( باتان) مؤشر مهم إلى الاتجاه الذي تسلكه صناعة السينما الهندية».

وأضاف أن «ثمة عودة إلى المدرسة القديمة التي تقوم على السينما في الصالات كتجربة مجتمعية»، مشيراً إلى أن دور السينما تعوّل على الأفلام الهندية.