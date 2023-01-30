نصائح مهمة للتخلص من المكياج بسهولة.. تجنبي مشكلات البشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تنظيف البشرة عند إزالة الماكياج منها، أمر قد يسبب شعورًا بالانزعاج في حال عدم التخلص من الشوائب بصورة تامة، وقد يتطلب بذل قصارى الجهد في بعض الأحيان، لكن هناك بعض الخطوات التي تساعدك في معالجة الأمر بسهولة تامة.

وقدم خبراء العالم في الماكياج، وكذلك أطباء الجلدية، بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند إزالة الماكياج، وذلك لحماية البشرة من التعرض لأضرار صحية تسبب جفافها فيما بعد، وتتمثل تلك النصائح في الآتي حسب ما كشف موقع «glamour» العالمي.

1- استخدام الماء والغسول بدلًا من مناديل الماكياج

يمكن أن تكون المناديل خطوة أولية ممتازة في إزالة المكياج، لكن في الواقع من الأفضل استخدامها لإزالته قبل التنظيف، ومن ثم تقومين باستخدام الماء وغسول الوجه لإزالة البقايا وتجهيز بشرتك للحصول على نظام ليلي جيد.

2- استخدمي منظفًا مخصصًا لإزالة المكياج

يمكنك استخدام مزيل مكياج مخصص للأمر، أو التفكير في اللجوء إلى زيت أو بلسم منظف كبدائل له، فهذه المواد تعد هي الأكثر فعالية في التخلص من كافة آثاره على البشرة.

3- استخدمي الفوط القطنية أفضل من قطع القطن الصغيرة

يمكن أن تترك قطع القطن الصغيرة وراءها بقايا للماكياج، وتترك أليافًا على رموشك أو بشرتك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تهيج للبشرة، لذلك قومي باختيار الفوط القطنية المسطحة دائمًا بدلاً من الكرات القطنية.