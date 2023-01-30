لماذا عادت ذكرى إلى الأضواء بعد 20 عاما على الرحيل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ذكرَى التي لن تصبح ذكرى» على الرغم من مرور 20 عاماً على رحيل الفنانة التونسية ذكرى، إلا أنها عادت من جديد إلى الأضواء مع اشتياق كبير من محبيها والآلاف الدعوات بالرحمة، وذلك بسبب انتشار بعض الصور النادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كانت ذكرى بجانب صوتها المميز تتمتع بحب كبير بين الشعوب العربية، بسبب غنائها بلهجات مختلفة في أكثر من بلد وسرعان ما كانت تدخل القلوب.

سبب عودة ذكرى من جديد

عادت الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، إلى الأضواء من جديد بعدما رحلت عن عالمنا عام 2003، عن عمر يناهز الـ37 عاماً، وسبب عودة الجمهور لتذكرها هو نشر المصور السعودي عبدالرحمن بن فهد، صوراً نادرة للفنانة ذكرى علق عليها قائلًا: «صورتين حصرية لذكرى تعرض لأول مرة»، وكانت الصورة الملتقطة تظهر فيها ذكرى وهي ترتدي فستانًا أبيض وعقد وشال بتدرجات اللون الأزرق السماوي.

ونشر «عبدالرحمن» صورتين جديدتين لها وكانت ترتدي بدلة بيضاء، علق على الصورة قائلا: «حاولت قدر المستطاع اطلع الصورة كأنها منصورة جديد لأنها كانت قديمة جداً»

ردود فعل المتابعين

بعدما نشر المصور عبدالرحمن بن فهد الصور النادرة لذكري عاد عبر حسابه الشخصي على «تويتر» الذي يتابعه أكثر من 17 ألف متابع، انتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت التعليقات على الصور من الجمهور العربي والسعودي داعين لها بالرحمة، قالت إحدى المتابعات: «ملامحها مميزة وجذابة، الله يرحمها كانت شخصية وصوت وكاريزما وحضور قوي».

وقالت أخرى رداً على تغريدة «عبدالرحمن» لصورة ذكرى: «شكرًا ذكرتنا بغاليتنا الله يرحمها ذكرى صوت وانسانه لن تتكرر»، والكثير أيضاً علق على جمالها الطبيعي في الصور العفوية والقديمة بعد تعديلات المصور قائلين: «الله يرحمك يا ذكرى جمالها مريح للعين ومختلف»