«دراسة» توضح أسرار السعادة الخمسة: احرصي على التمارين للتخلص من الاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد الشتاء من الفصول التي تعاني فيها السيدات، من الاكتئاب، لذلك قدمت جامعة هارفارد الأمريكية مجموعة من النصائح بعد إجراء دراسة على الشباب والمراهقين في صفوف التعليم بالجامعة، وظهرت النتيجة على أن بناء شبكة علاقات صحية ووجود أصدقاء، هي واحدة من أهم أسرار السعادة الـ5، لذلك يمكن الاعتماد على تلك الدراسة للتخلص من الحزن والاكتئاب والاعتماد على النصائح التي قدمها الباحثون في الجامعة.

«أسرار السعادة الخمسة»

بعد إجراء دراسة جامعة هارفارد، عن أسرار السعادة والتي نشرتها مؤخراً صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، هناك مجموعة من النصائح للعيش في حياة سعيدة والتخلص من الاكتئاب، وأولها هي الحصول على علاقات جيدة لأنها اكثر أهمية من المال، قال الدكتور روبرت جيه والدينجر، الطبيب النفسي الذي يشرف على الدراسة ، لموقع «DailyMail»: «إن أكبر الوجبات الجاهزة المدهشة والصحية هي العلاقات الجيدة والتي لا تجعلنا سعداء فقط بينما في رحلتنا بالحياة، ولكنها تحافظ على أجسامنا وأدمغتنا بشكل أفضل وأكثر صحة وتجعلنا نعيش أطول».

الأصدقاء مقربين من اسرار السعادة

بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تتكون من الأسرة والوسط المحيط في عملك، وجود أصدقاء يجعلك تعيشين لفترة أطول، لذلك احرصي على أن يكون لديك مجموعة من الأصدقاء المقربين تهربين إليهم في أوقات حزنك، يقول الباحثون إن الارتباط الاجتماعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة والعمر الطويل.

التمارين في الهواء الطلق كل أسبوع

تعتبر التمارين الهوائية، متوسطة الشدة كل أسبوع مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات وأنشطة تقوية العضلات على الأقل يومين في الأسبوع، تساعد في جعل مزاجك جيد بالإضافة إلى ممارسة اليوجا، في حديث سابق لـ«هُن» قالت الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، أن ممارسة اليوجا تخفف من التوتر والقلق وتقلل من التعرض للاكتئاب.

تدوين من يدعمك يمكن أن يساعدك

لبناء شبكة دعم صحية، ينصح الباحثون، بكتابة من يدعمك ومن تدعمه في فئات مختلفة، كما يمكن أن يتخذ الدعم شكل «الأمان والأمان»، «التعلم والنمو»، «القرب العاطفي والثقة»، «التجربة المشتركة»، «المرح والاسترخاء»، تلك المجموعة يمكنك من خلالها أن تقوي علاقاتك بالناس والنجاح بالدعم الذي تقدمينه وتجديه في نفس الوقت وترتبط بالسعادة بشكل كبير.

السعادة ليست وجهة

أحيانا تجد السعادة خلال العمل في الأوقات الصعبة مع الناس قال الباحثون: «إذا كنا سنتعلم من تجربتنا ونعمل بشكل أفضل في المرة القادمة، فعلينا أن نفعل أكثر من مجرد العيش من خلالها علينا أن نفكر، كما يمكنك أن تجد السعادة في أي وقت، من الشائع أن يشعر الناس بأنهم محاصرون في حياتهم غير السعيدة أو يشعرون أنه من المستحيل إحداث تغيير في حياتهم»، لذلك اصنعي سعادتك كيفما تشائين ولا تربطينها بأحلام الناس وطموحاتهم، ليست وجهة لأنه لا يجب أن تشترين السيارة التي تحلمين بها في وقت محددة لكن يمكنك أن تشعري بالسعادة بدونها وفي أي وقت.