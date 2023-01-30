الامارات | اعترض على التحرش بابنته فضربوه حتى الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض رجل يبلغ من العمر 50 عامًا للضرب والقتل في وضح النهار في قرية مادانيا في منطقة براياجراج في ولاية أوتار براديش الهندية بعد أن اعترض على مضايقة ابنته من قبل المتهم.

وقع الحادث يوم الأحد عندما ذهبت ابنة ماجد علي إلى بستان مانجو قريب.

ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها الشرطة، فإن ثلاثة متهمين، هم مادهاف نيشاد، وكالو نيشاد، وجولو، قاموا بالتحرش بفتاة لفظياً وأمسكوا بيدها بالقوة، وبحسب ما نشرته الصحافة الهندية اليوم، تمكنت بطريقة ما من الفرار من قبضتهم.

وبعد وصولها إلى منزل أسرتها، أبلغت والدها بالحادث، الذي ذهب بدوره مع ابنه إلى مكان أحد المتهمين، إلا أن الأب وابنه تعرضا للضرب المبرح من قبل المتهمين الثلاثة وخمسة آخرين.

وبحسب التقارير، فقد نجا ماجد علي بعد إصابته بجروح بالغة، ولكن عندما وصل إلى باب منزله لفظ أنفاسه.

رفعت الشرطة دعوى ضد ثمانية أفراد شاركوا في الاعتداء.

تم القبض على المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وقالت الشرطة إن المزيد من الإجراءات ستتم بناءً على تقرير أسباب الوفاة.

كما تم اعتقال ثلاث نساء على صلة بالواقعة، وهن أمهات المتهمين الثلاثة الرئيسيين.