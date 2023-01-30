أبرز صيحات الأحذية في أسبوع باريس للأزياء الراقية

تفنن المصممون بالأحذية التي صمموها لتنتعلها العارضات على منصات العروض خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية لصيف 2023، وقد اخترنا لك منها الأجمل ويمكننا تلخيصها على الشكل التالي: الجزمات البراقة، الجزمات القصيرة، الأحذية المزدانة بكعوب بلكسي شفافة، الصنادل الرفيعة، أحذية T strap، أحذية بلاتفورم.

5 اتجاهات برزت من خلال ما شاهدناه من عروض على المنصات لصيف 2023، ويمكنك أن تستوحي منها، لتنسقيها مع فساتين السهرة والمناسبات الخاصة لموسم الصيف المقبل.

حذاء Buckle up من أرماني بريفيه Armani Prive

ولتتعرّفي أكثر الى المزيد من موديلات الأحذية الصيفية، تابعي أجمل 10 أحذية لعام 2023



5 اتجاهات من الأحذية لصيف 2023 تعرّفي إليها:



1- Spaghetti Strap

حذاء من جوانا مارتن Juana Martin

أطلقت المصممة جوانا مارتن نوعين من صنادل T strap ذات الكعب العالي، فالصندل الأول يتميز بعرض متوسط مع ترصيع من الوراء بحبيبات من الكريستال والثاني يمتاز بحبال فضية رفيعة من الجلد مطعّمة بالكريستال.



2- T.Strap shoes

أطلق المصمم جورجيو أرماني من خلال مجموعته الراقية Armani Prive الأحذية العالية ذات اللونين الزهري والأسود أو الأخضر والأسود، بتصميم يزدان بحبل جلدي يصل الى الكاحل بعقدة وهو ما نسميه T strap. كما أطلق حذاء ملوناً يصل الجهتين بعقدة منمقة وهو بطابع Buckle UP. يتميز هذا النوع من الحذاء بأنه يناسب البدلات والسراويل الضيقة ليبرز تصميمه الناعم والأنثوي.

3- Shiny Boots

الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier

للسنة الثانية على التوالي تستمر صيحة الجزمات البراقة وتنتقل من الخريف والشتاء الى الصيف، ولكن بقماش من الساتان المرصع بالكامل بحبيات من الكريستال المتوهج، وتمتاز بعنقها الطويل، ولكن من دون مبالغة فهي ليست من نوع Over The Knee Boots. كل ما في الأمر انها طويلة الساق وتتسم بلون فوسفوري صارخ. فلقد أطلقت دار الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier الجزمات البراقة بألوان الفوشيا والبرتقالي والأخضر النيون.

4- Plexi heels

حذاء أحمر من روبرت ون Robert Wun



كما طالعتنا الكثير من أحذية الستيليتو المسننة من الأمام والمنفذة من الجلد الباهت، بألوان تحاكي الأحجار الكريمة كالأزرق الإنديغو والأحمر الياقوتي والأخضر الزمردي، ومن أجمل ما رأينا على خشبة العروض في هذا المجال ما انتعلته العارضات لدى روبرت ون Robert Wun، اللواتي تألقن بحذاء أحمر بكعب شفاف من البلكسي.

5- Platforms

حذاء بلاتفورم من فالنتينو Valentino

كما تستمر الدار الإيطالية فالنتينو Valentino بتبني صيحة أحذية البلاتفورم ذات الكعوب الشاهقة العلو، وهي منفذة من الساتان الزهري وقد اخترنا منها هذا الحذاء المقفول الرائع، والذي يمكن تثبيته على الكاحل بمشبك من الساتان الرفيع. لقد اعتمد المدير الإبداعي للدار بيار باولو بيتشولي Pier Paolo Piccoli هذا التصميم مع الفساتين المنفوخة بقصات أميرية أو تلك المزخرفة بالريش.

إذا كنت تحبين صيحات الأحذية الجريئة واللافتة ربما سيعجبك التعرف إلى صيحات الأحذية الفرو لشتاء 2023

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