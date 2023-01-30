لقاء نادر للمعجزة «فيروز» في ذكرى رحيلها: «عيشت طفولتي متأخر مع أحفادي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت سابقة لعصرها عُرفت باسم «الطفلة المعجزة»، واحدة من أشهر فنانات خمسينات القرن الماضي، شكلت ثنائي مع الفنان الراحل أنور وجدي، وقدمت أعمالا للأطفال لا تزال محفورة في القلوب حتى يومنا هذا، هي الفنانة «فيروز»، كانت تتميز بخفة ودلع منذ ظهورها الأول على الشاشة الصغيرة، حتى وقع في غرامها الفنان بدر الدين جمجوم، التي تعرفت عليه خلال انضمامها لفرقة الفنان إسماعيل ياسين.

ويتزامن اليوم 30 يناير، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة فيروز، شقيقة الفنانة الاستعراضية «نيللي»، ويُقدم «هُن» لقاءً نادرا جمع بين الشقيقتين.

خلال لقاء نادر جمع بين الطفلة المعجزة «فيروز» ونجمة الاستعراضات «الفنانة نيللي»، التي ظهرت خلاله الأولى في مراحل متقدمة من عمرها، تحدثا عن علاقتهن ببعض داخل الأسرة التي تربى فيها الثنائي، إذ قالت في ظهور نادر لها بهد الاعتزال قرابة 50 عاما، قائلة: «السينما مخدتش من طفولتي حاجة، أنا شوفت حاجات كتير حلوة أوي أحلى من اللعب والعرائس، تقابلت مع قمم كبيرة أوي وعمالقة في الفن وكان صعب أي حد يشوفه وهو صغير، عملت أفلام حلوة أوي الحمد لله، فني كله طلع ده اعتبره طفولة حلوة أوي، بس عيشت طفولتي متأخر مع أحفادي وبلعب بالعرايس معاهم».

طفولة المعجزة «فيروز» وقصتها مع بدر الدين جمجوم

«كنت سعيدة بالوقت اللي قضيته قدام الكاميرات ولما كبرت بدأت أجيب ألعاب وألعب عيشت طفولتي متأخرة، أوضتي كانت مليانة عرائس وبستمتع في اللعب كله مع أحفادي»، عبارة واصلت من خلالها الطفلة المعجزة «فيروز» الحديث عن طفولتها، مضيفة: «اتعرفت على زوجي الراحل بدر الدين جمجوم، خلال فرقة إسماعيل ياسين».

كل واحدة بتتمنى الخير لغيرها

حفاوة شديدة وبالغة عبرت من خلالها نجمة الاستعراضات «نيللي» على ظهورها على شاشات التلفزيون للمرة الأولى مع شقيقتها «فيروز»، خلال برنامج «وكبرنا»، إذ قالت: «أحلى انترفيو في حياتي عملته علشان مع حبيبة قلبي، وجودها في حياتي هو اللي عملني نيللي، بابا كان هوايته عزف الكمانجا وبائع للجلود، كل واحدة فينا تتمنى الخير لغيرها، هي حاجة كبيرة أوي مقدرش أوصلها».