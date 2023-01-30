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أطعمة تساهم في علاج ارتفاع ضغط الدم وتحافظ على القلب.. بينها الفستق والأسماك

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القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع ضغط الدم- تعبيرية

مشاكل كثيرة يعاني منها البعض، بسبب عدم انتظام ضغط الدم بين الارتفاع والانخفاض، ما يعرض حياتهم للخطر والوفاة شكل مفاجئ، خاصة الفتيات والسيدات بمختلف أعمارهن، الاتي يعانين، من ارتفاع في ضغط الدم، يحاولن البحث عن شتى الطرق للتغلب على تلك الأعراض التي تودي بحياتهم، مع اتباع طرق صحية ونظام غذائي يساهم في إعادة الضغط الدموي إلى مستواه الطبيعي.

وحددت أخصائية التغذية مروة محمود، لـ«هُن»، الأطعمة التي تساهم في إعادة ضغط الدم لمستواه الطبيعي، والتي تحتوي على العناصر الهامة التي تقي الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة من بينها الماغنسيوم والبوتاسيوم، من بينها: «أنصح بضرورة تناول الحمضيات مثل البرتقال والليمون، لما لها من قدرة هائلة على خفض ضغط الدم، كونها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض التي قد تصيبه».

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كما تحدثت أخصائية التغذية، عن أهمية تناول الأسماك الدهنية خاصة السلمون لما لها من أهمية كبرى تساهم في خفض مستويات ضغط الدم في الجسم، كما إنها غنية بحمض الأوميجا 3.

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الفاصوليا والعدس

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفاصوليا والعدس لما لهم من أهمية كبرى تفيد الجسم وتحميه من الكثير من الأمراض التي ربما تصيبه خاصة ارتفاع ضغط الدم، كما يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة مثل الألياف والبوتاسيوم والماغنسيوم.

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التوت

يتميز التوت بطعمه الشهي والذي يفضله الكبار والصغار، كما إنه مفيد جدا للجسم ويساهم في التقليل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، كما إنه غني جدا بمضادات الأكسدة، والتخلص من الأمراض المزمنة.

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 الفستق والمكسرات

وأشارت أخصائية التغذية إلى أن تناول الفستق والمكسرات، تساهم في الحفاظ على صحة الجسم خاصة لكبار السن، كما إنه من العناصر الغذائية التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم في الجسم.

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