الامارات | عروس تلغي زواجها من عريس صفع والده أمام الحضور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة غريبة، رفضت عروس هندية الزواج من العريس لمجرد أنه استمر في دخول غرفتها مرارًا وتكرارًا حتى قبل أن تنتهي طقوس زفافهما.

ووفقًا لموقع "سياست"، وصل موكب الزفاف إلى منزل العروس في منطقة شيتراكوت الهندية ويبدو أن العريس كان مفتونًا بالعروس لدرجة أنه بعد تبادل أكاليل الزهور، استمر في التردد على غرفتها حتى قبل أن يتم عقد طقوس أخرى.

بسبب غضبه من سلوك ابنه، طلب منه والد العريس عدم الذهاب إلى غرفة العروس لكن العريس لم يستمع.

صفع الأب العريس أمام الضيوف فقام العريس بصفع والده.

تصاعد الأمر وقررت العروس إلغاء الزفاف عندما قام العريس بصفع والده.

وتسببت الواقعة في توصل العائلتين إلى إلغاء الزواج وإنهاء كل شيء بينهما.