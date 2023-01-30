نجود الرميحي تتألق في أسبوع الموضة في باريس بلمسات كلاسيكية أنيقة

شهد أسبوع الموضة في باريس حضور عدد من عاشقات الموضة الشهيرات، اللواتي تألقن بإطلالات أنيقة مميزة لفتت أنظار الجمهور، خلال الفعاليات التي أقيمت الأيام الماضية، ومن بين هؤلاء كانت نجود الرميحي، التي خطفت أنظار الجميع بإطلالاتها الاستثنائية التي تحرص كل الفتيات المتابعات لها على السير على خطاها، والاقتباس من أسلوبها في تنسيق أزيائها.

أجمل إطلالات نجود الرميحي في أسبوع الموضة بباريس

نجود الرميحي تألقت في أكثر من إطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة بباريس بعضها تميز بوجود لمسات كلاسيكية أنيقة زادت من جمالها، حيث ارتدت في أحد الفعاليات بدلة كلاسيكية باللون الأبيض، مخططة بخطوط سوداء، مع صفي أزرار من الأمام، وياقة صغيرة، وأكمام طويلة.

ونسقت نجود الرميحي مع تلك الإطلالة معطف أسود طويل وضعته على كتفيها وتركته مفتوحًا، كما انتعلت حذاء أسود بكعب عال وأمسكت بحقيبة سوداء صغيرة، ونالت تلك الإطلالة إعجاب جمهورها الذين أشادوا بذوقها وطريقة تنسيقها للإطلالات الكلاسيكية.

نجود الرميحي بإطلالات ذات طابع كلاسيكي أنيق

وفي إطلالة أخرى ظهرت نجود الرميحي مرتدية جاكيت من الصوف، فضفاض وقصير باللون الرمادي، المزين عند أطرافه بخيوط بيضاء، وجاء تصميم الجاكيت بأكمام طويلة وواسعة، مع أزرار أمامية ضخمة، فيما انسدل منه وشاحًا من نفس خامته، وحرصت نجود على أن تتركه ملتفًا حول رقبتها، ونسقت نجود مع تلك الإطلالة جوارب سوداء ضيقة مع حذاء بوت باللون الأسود أيضًا ووضعت نظارة شمسية، ونالت تلك الإطلالة الأنيقة إعجاب الجمهور وأشادوا بذوقها في كيفية تنسيقها لتظهر بشكل مميز.

نجود الرميحي بإطلالة أنيقة

وخلال حضورها أحد العروض الخاصة بـ ديور، ظهرت نجود الرميحي بإطلالة كلاسيكية ولكن بلمسة عصرية، فارتدت بدلة عبارة عن تنورة منفوشة، وبليزر قصير بأكمام طويلة، وكل منهما مزين بنقشات على شكل ورود فضية براقة ضخمة، ونسقت نجود مع تلك الإطلالة حذاء بوت باللون الأسود مع حقيبة سوداء صغيرة، وارتدت نظارة شمسية سوداء، كما وضعت مجوهرات فخمة زادت من جمالها طلتها، ورفعت جزء من شعرها للأعلى لتظهر بمظهر أنيق يكمل جمال تلك الإطلالة.

نجود الرميحي تخطف الأنظار بأزيائها

إطلالة أنيقة مناسبة للسهرات أطلت بها نجود الرميحي وجاءت بلمسة كلاسيكية أنيقة، فارتدت فستان ميدي باللون الأسود انسدل مجسمًا وبدون أكتاف أو أكمام، وتزين الفستان بتطريزات ذهبية براقة في جميع أنحائه، ونسقت نجود مع هذه الإطلالة حذاء أسود بكعب وحقيبة سوداء صغيرة.

نجود الرميحي بفستان أسود أنيق

من بين الإطلالات المبهرة التي أطلت بها نجود الرميحي خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، عندما ارتدت جمبسوت باللون الأبيض انسدل بأقدام واسعة، مع فتحة صدر غير منتظمة، وبدون أكتاف، ونسقت فوقه رداء واسع وطويل وفضفاض بأكمام طويلة ومنفوخة، زاد من أناقتها، وانتعلت حذاء أبيض بكعب عال.

نجود الرميحي تتألق بإطلالات بسيطة

نجود الرميحي أطلت بإطلالات عملية أنيقة خلال تواجدها في باريس، حيث ارتدت في أحد المرات تنورة حريرية ضيقة باللون الكريمي، ذات خصر مرتفع، ونسقتها مع توب من الصوف باللون البني الفاتح، ووضعت أعلاها معطف طويل باللون البني تميز بكونه فضفاض وأنيق.

فيما ظهرت في إطلالة أنيقة أخرى وارتدت سروال من الجينز المستقيم، ونسقت معه جاكيت قصير باللون البيج المبطن بالفرو الأبيض، تميز بتصميمه الواسع وأكمامه الطويلة، ونسقت مع تلك الإطلالة حذاء وحقيبة باللون البيج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :