تكريم الفائزين بجائزة «المبدع الصغير» ضمن فعاليات معرض الطفل.. تعليم وتثقيف

القاهرة - سمر حسين - ماما

«كل يوم مُبدع جديد وحكاية جديدة»، مازال معرض الكتاب يقدم فرصة اللقاء والحوار والثقافة ضمن فعالياته، تلك التجمعات التي يجد فيها الطفل التعلم والمعرفة، يتعامل مع الأراجوز ويتفاعل مع ورش الرسم والخزف، كما يتعلم حرف جديدة منها المشغولات اليدوية وغيرها من الفنون وحضور ورش الحكيّ الذي يسرد فيها كبار الكتاب في أدب الطفل قصصاً عن شخصيات مصرية وحكايات تراثية.

تكريم الفائزين بجائزة المبدع الصغير

وراء كل قصة قصيرة مُبدع، حيث لا يقدم معرض الكتاب، القصص والروايات والفعاليات الثقافية والندوات فقط لكنه أيضاً يحتفي بمُبدعين صغار منهم اللقاء في اليوم الخامس للمعرض مع الطفلة رحمة محمد محمود، والتي فازت بجائزة المبدع الصغير عن تأليفها للقصة القصيرة «كرة أرضية جديدة» بالتعاون مع جودي محمد صاحبة رسوم القصة، وناقشت «رحمة» قصتها أمام الحضور، في الأيام الماضية، وكرم المعرض أيضاً لجين علي السيد، عن تأليفها كتاب «أنا بنت مصر» بحضور محمد عبد الحافظ ناصف والسيناريست وليد كمال ضمن نشاط المركز القومي لثقافة الطفل، وفقاً للصفحة الرسمية لمعرض الكتاب.

فعاليات معرض الطفل

تبدأ فعاليات الأطفال في معرض الكتاب، كل يوم بورشة الحكيّ والتي منها الحديث حديقة البرتقال التي قدمها الكاتب ناصر مجدي، وبعدها يعود الكاتب محمد الشافعي بعقول الصغار، حيث زمن البطولات والحروب ليقدم لهم كتاب «طلعت حرب قصيدة في حب الوطن» ليجمع الطفل في شخصيته بين الاستمتاع بقصص التراث والفخر بشخصيات وطنية تحدث عن إنجازاتها التاريخ.

كما يقدم المعرص، أيضاً ركن الورش التفاعلية «شخصيات من مصر»، والرسم بالموسيقي الذي يقدمه المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع الفنان وائل عوض، وهناك فعاليات أخرى منها ورشة صناعة الدمى التي تعلم الطفل كيفية صناعة اللعبة التي يحتاج إليها.