نصائح لاستغلال المساحات في الشقق الصغيرة.. كوني مبدعة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ترتيب المنزل وتنسيقه بشكل أنيق ومُرتب، أمر تحرص عليه كل سيدة وربة منزل، وذلك للتمكن من إظهاره بصورة جذابة تتماشى مع أساليب العصر، لكن قد تخلق الأماكن ذات المساحات الصغيرة مشكلة مزعجة لأصحابها عند محاولة تزيينها كما هو مرغوب به، لذلك هناك عدة نصائح لاستغلال المساحات في الشقق الصغيرة يجب التعرف عليها.

وللتغلب على تلك الأزمة، يمكن استكشاف تلك النصائح لاستغلال المساحات في الشقق الصغيرة، التي تساعدك على تنسيق ديكور منزلك كما تفضلين.

نصائح لاستغلال المساحات في الشقق الصغيرة

ونقدم لكي خلال السطور الآتية، أهم النصائح لاستغلال المساحات في الشقق الصغيرة، نقلا عن موقع storespace العالمي المعني بشؤون المنزل.

1- التنظيم أولًا

يجب عليكي التنظيم أولًا عند محاولة استغلال المساحات في الشقق الصغيرة، حتى تعرفي كيفية ترتيبها كما هو مطلوب، والبدء في استخدام الصناديق، والفواصل في الأدراج، والأرفف، وبعض الوحدات التخزينية لإبقاء كل شيء في مكانه.

2- حققي أقصى استفادة مما لديك

بينما تبحثين عن أفضل الطرق لزيادة المساحة في شقتك الصغيرة، تذكري أنه يجب عليكي أن تكوني مبدعة في مساحتك؛ إذ يمكن أن تخدم العديد من قطع الأثاث أكثر من غرض واحد، وبالتالي توفير مساحة واستخدام تلك المساحة بكفاءة، وفيما يلي بعض الطرق لاستخدام الأثاث ثنائي الغرض للاستفادة من كل بوصة مربعة من شقتك:

- استخدام الكرسي كمنضدة.

استخدام المكتب كمقعد.

- ابحثي عن أثاث به مساحة تخزين مدمجة «طاولة قهوة مع أدراج، وأدراج أسفل السرير، وما إلى ذلك».

- استخدام عتبات النوافذ مثل الرفوف.

3- استخدم الجدران

يمكنك أيضًا استخدام جدرانك لوضع الأرفف ومكاتب الحائط والمرايا وحتى الديكور، إذ يمكنك ملئ جدرانك برفوف لتخزين الأحذية والمفاتيح والأواني والمقالي، أو عرض مجوهراتك وربطات العنق، وغيرها.