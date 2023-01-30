أديل تخطف الأنظار بإطلالة حالمة في أحدث حفلاتها

أديل النجمة العالمية عادت مجددًا لتصدر اهتمامات الجمهور بعد أن أحيت حفلًا غنائيًا في لاس فيغاس قبل يومين، حيث تألقت في تقديم العديد من أغنياتها المميزة، كما خطفت الأنظار بإطلالتها الفخمة خلال الحفل والتي نالت تفاعل وإعجاب الجمهور الذي أشاد بذوقها في اختيار أزيائها المناسبة لحفلاتها الغنائية.

أديل خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية بعد أن شاركت الجمهور بصور لإطلالتها في أحدث حفلاتها الغنائية، حيث ظهرت أديل مرتدية فستان باللون الأسود من توقيع Stella McCartney، حيث انسدل الفستان طويلًا ومجسمًا على جسدها ليظهر رشاقتها، مع فتحة صدر غير منتظمة وأكمام طويلة، وصنع الفستان من قماش Cady المصنوع من الفسكوز الصديق للغابات، وهو نسيج متعدد الاستخدامات مشتق من لب الخشب، ويمكن إرجاعه إلى المصدر كجزء من التزام دار الأزياء بعدم إزالة الغابات.

تفاصيل ومعلومات عن فستان أديل في أحدث حفلاتها

فستان أديل الأنيق تزين بكريستالات أنيقة على شكل خطوط طولية من الأمام، كما حددت منطقة الصدر وبداية الأكتاف، وجاءت الكريستالات الزجاجية خالية من الرصاص ومغلفة بالمعدن، وتم وضعه على الفستان بشكل يدوي، ونالت تلك الإطلالة إعجاب جمهور أديل الذين أشادوا برقي ذوقها واختياراتها الحالمة مع كل ظهور لها.

أديل بفستان أسود أنيق في أحدث حفلاتها

أديل نسقت أيضًا مع تلك الإطلالة أقراط دائرية ضخمة، مع مجوهرات ماسية أنيقة زادت من جمالها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وقدمت فقرتها الغنائية وسط حالة من الحب والتفاعل من قبل الجمهور الحاضر.

قصة عشق بين أديل واللون الأسود

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها أديل بأزياء باللون الأسود، حيث يبدو أنها واحدة من النجمات اللواتي عشقن هذا اللون في كل حفلاتها الغنائية التي قدمتها مؤخرًا، حيث ظهرت في إحدى المرات مرتدية فستان طويل باللون الأسود جاء بتوقيع دار Givenchy، وتميز الفستان بتصميم رقيق يجمع بين الأناقة والعصرية، حيث صمم بقصة "أوف شولدر" بأكتاف مكشوفة مع أكمام طويلة، وتميز الفستان بقصة محددة على الخصر، ثم انسدل من الأسفل بتصميم واسع، كما تزين الفستان بلمسة جمالية رقيقة على شكل حمالة عريضة مرصعة بالخرز الفضي اللامع تلف رقبتها من الخلف وتنسدل حتى أسفل الذراعين

أديل بإطلالة خاطفة باللون الأسود الذي تعشقه

إطلالة أخرى باللون الأسود، أطلت بها أديل في حفل آخر، حيث ظهرت مرتدية فستان من توقيع schiaparelli، صمم خصيصًا من أجلها من قبل المصمم الأمريكي دانيال روزبيري، حيث تألقت بفستان طويل من المخمل بأكتاف منسدلة وأكمام متوسطة الطول، مع وشاح حريري يلف خصرها بثنيات ناعمة ومعقود من الجانب ببروش ذهبي دائري مرصع بالكريستال اللامع، وانبثق من البروش، أطراف الوشاح الحريري، لينسدل بشكل فخم على الأرض بطول يتخطى الفستان على شكل ذيل أمامي.

البساطة تسيطر دائمًا على إطلالات أديل

النجمة العالمية دائمًا ما تحرص على الظهور في حفلاتها بإطلالات تتسم بالبساطة والأناقة معًا، فكان لها ظهور سابق خاطف في أحد حفلاتها، ظهرت مرتدية فيه فستان كلاسيكي باللون الأسود، انسدل مجسمًا على جسدها، مع صفي أزرار ذهبية من الأمام وأكتاف منسدلة وأكمام طويلة، مع ياقة حريرية زينت أطراف الفستان.

فيما خطفت الأنظار في ظهور سابق أيضًا، وارتدت فستان مجسم بلونها الأسود المفضل، وانسدل الفستان البراق مجسمًا، مع أكتاف منسدلة وأكمام طويلة، وتميز الفستان ببساطته وأناقته.

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